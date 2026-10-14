Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς ηττήθηκαν με 132-116 από τους Ορλάντο Μάτζικ αλλά ο Μάριο Χεζόνια ήταν διψήφιος με συνεισφορά σε πολλές στατιστικές κατηγορίες.

Ο Μάριο Χεζόνια συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις στην preseason του NBA! Οι Ορλάντο Μάτζικ πήραν... εκδίκηση από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για την προxθεσινή φιλική ήττα και επικράτησαν με 132-116, έξι ημέρες πριν το πρώτο επίσημο τζάμπολ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο 31χρονος Κροάτης σταρ είχε πληθωρική εμφάνιση και στις δύο πλευρές του παρκέ, καταγράφοντας 12 πόντους (4/10 σουτ, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 20:59.

Ο Τζέιμς Χάρντεν είχε για τους «Ιππότες» 13 πόντους, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 26:42, ενώ ο Ντόνοβαν Μίτσελ τελείωσε το ματς με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 8 ασίστ με 24:53. Από την πλευρά των νικητών, o Μπανκέρο ήταν ο κορυφαίος με 24 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 27:43. Ο Φράντζ Βάγκνερ ήταν ο δεύτερος πόλος στην επίθεση των Μάτζικ, μετρώντας 20 πόντους, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 22:08.

Τα δεκάλεπτα: 35-28, 72-52, 108-83, 132-116