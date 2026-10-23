Δείτε τα πεπραγμένα του Μάριο Χεζόνια στην ήττα των Καβς από τους Σίξερς.

Στο 2-0 ανέβηκαν οι Σίξερς που έδειξαν χαρακτήρα κόντρα στους Καβς. Η ομάδα της Φιλαδέλφεια βρέθηκε να χάνει με 24 πόντους στο ημίχρονο (και από το -29) αλλά έκανε μια σπουδαία ανατροπή για να νικήσει τελικά με 114-106 τους ιππότες.

Για το Κλίβελαντ αγωνίστηκε ο Μάριο Χεζόνια και μάλιστα ήταν ο πρώτος σκόρερ από τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο και ας ήταν άστοχος στα τρίποντα. Έμεινε στο παρκέ για 19 λεπτά και είχε 5/13 σουτ.

Τελείωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ, 2 κλεψίματα, ενώ δεν έκανε κανένα λάθος. Πάντως ήταν σε κακή βραδία πίσω από την γραμμή του τριπόντου, έχοντας 0/5 τρίποντα.

Για τους Καβς έπαιξαν 10 παίκτες στο ματς με τους Σίξερς και ο Χεζόνια ήταν όγδοος ανάμεσα σε αυτούς με τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής.