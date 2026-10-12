O Mάριο Χεζόνια πραγματοποίησε καλή εμφάνιση κόντρα στους Μάτζικ και οι Καβς επικράτησαν με 119-105.

Συνεχίζεται η preseason της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη και πλέον μετράμε αντίστροφα για να γίνει και το ξεκίνημα της regular season. Σε ματς που έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας οι Καβς επικράτησαν με 119-105 των Μάτζικ.

Οι δύο ομάδες μετά από αυτό το αποτέλεσμα βρίσκονται στο 1-1 στα φιλικά.

Ο Μάριο Χεζόνια βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στη νίκη στα 17 λεπτά που έμεινε στο παρκέ προσφέροντας σε αρκετές στατιστικές κατηγορίες με την εμπειρία και την ποιότητα του.

Ο Κροάτης τελείωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους (3/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ. Ο Χεζόνια δίνει τη μάχη του στην επιστροφή του στο ΝΒΑ μετά την πορεία του στη Ρεάλ.

Για τους νικητές ο Χάρντεν ήταν πρώτος σκόρερ με 24 πόντους, ενώ από την άλλη ο Ντα Σίλβα τελείωσε με 17 πόντους.