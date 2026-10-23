Aνατροπάρα οι Σίξερς από το -29, αφεντικά οι Θάντερ
Στο 2-0 ανέβηκαν οι Σίξερς που έδειξαν χαρακτήρα κόντρα στους Καβς. Η ομάδα της Φιλαδέλφεια βρέθηκα να χάνει με 24 πόντους στο ημίχρονο (και από το -29) αλλά έκανε μια σπουδαία ανατροπή για να νικήσει τελικά με 114-106 τους ιππότες.
O Ταϊρίς Μάξεϊ ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 32 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ο Εμπίντ είχε 24 πόντους, ο Μπράουν 21 και ο ΛεΜπρόν μέτρησε 17 πόντους και 10 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Μίτσελ είχε με 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ, αλλά δεν έφτανε στην ομάδα του. Ο Χεζόνια έμεινε στους 10 πόντους, πρώτος σκόρερ από τον πάγκο.
To Kλίβελαντ πριν από αυτό το ματς είχαν ρεκόρ 155-0 όταν ήταν μπροστά με 29+ πόντους από το 1996 μέχρι και απόψε.
Εύκολα οι Θάντερ
Η Οκλαχόμα πήγε στο 2-0 αφού επέβαλε τον ρυθμό της και επικράτησε με 96-84 των Νάγκετς. Το Ντένβερ έκανε την πρώτη του ήττα στη σεζόν. Για τους νικητές ο Γουίλιαμς είχε 21 πόντους, ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ μέτρησε 17 πόντους και ο Χόλμγκρεν 12 με 17 ριμπάουντ.
Από την πλευρά των ηττημένων ο Γιόκιτς είχε 13 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ο Γκόρντον σταμάτησε στους 20 πόντους και 13 είχε ο ΝτεΡόζαν ερχόμενος από τον πάγκο.
Στα ρηχά ο Joker, κατάφεραν να τον περιορίσουν οι παίκτες του Ντάιγκνο.
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