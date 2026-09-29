Τζέι Αρ Σμιθ: Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία
Σε «μπελάδες» φαίνεται να μπήκε ο Τζέι Αρ Σμιθ. Ο πρώην παίκτης των Καβαλίερς, συνελήφθη την Τρίτη (29/09) με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν αμερικάνικα μέσα, ο Αμερικανός πρώην «αστέρας» του NBA, φαίνεται να κατηγορείται για επίθεση που προκάλεσε σωματική και οικογενειακή βία.
Ο Σμιθ παραμένει στο Κέντρο Κράτησης της Κομητείας Χαντ και κρατείται προς το «παρών», χωρίς να έχει πληρωθεί κάποια εγγύηση.
J.R. Smith was arrested Tuesday in Texas on a family violence charge, per @TMZ— NBACentral (@TheDunkCentral) September 29, 2026
Smith was booked on a charge of assault causing bodily injury involving family violence and remains in the Hunt County Detention Center with no bond currently set. pic.twitter.com/ZWDYyIk0tg
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