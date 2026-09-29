Τζέι Αρ Σμιθ: Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία

Τζέι Αρ Σμιθ: Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία

Παναγιώτης Αρταβάνης
Τζέι Αρ Σμιθ: Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία
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Ο Τζέι Αρ Σμιθ συνελήφθη την Τρίτη (29/09) στο Τέξας, με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.

Σε «μπελάδες» φαίνεται να μπήκε ο Τζέι Αρ Σμιθ. Ο πρώην παίκτης των Καβαλίερς, συνελήφθη την Τρίτη (29/09) με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν αμερικάνικα μέσα, ο Αμερικανός πρώην «αστέρας» του NBA, φαίνεται να κατηγορείται για επίθεση που προκάλεσε σωματική και οικογενειακή βία.

Ο Σμιθ παραμένει στο Κέντρο Κράτησης της Κομητείας Χαντ και κρατείται προς το «παρών», χωρίς να έχει πληρωθεί κάποια εγγύηση.

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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