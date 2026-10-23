Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έμεινε στα ρηχά για την κλάση του κόντρα στο Ντένβερ και χάλασε ένα φοβερό σερί που είχε.

Η Οκλαχόμα πήγε στο 2-0 αφού επέβαλε τον ρυθμό της και επικράτησε με 96-84 των Νάγκετς. Το Ντένβερ έκανε την πρώτη του ήττα στη σεζόν. Για τους νικητές ο Γουίλιαμς είχε 21 πόντους, ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ μέτρησε 17 πόντους.

Πάντως αυτοί οι 17 πόντοι είναι είδηση για το SGA. Ο Καναδός σταρ είδε το τρελό σερί του να σπάει, αφού ήταν τέρας συνέπειας στα προηγούμενα παιχνίδια στην καριέρα του.

Ο ηγέτης των Θάντερ έτρεχε σερί ματς με 20+ πόντους για περίπου δύο χρόνια, όμως κόντρα στο Ντένβερ σταμάτησε. Μετά από 141 συνεχόμενα ματς που είχε 20+ πόντους, απέναντι στην παρέα του Γιόκιτς δεν τα κατάφερε.

Όλα τα σερί κάποτε σπάνε και ο SGA για τρεις πόντους, είδε το streak του να τελειώνει άδοξα.