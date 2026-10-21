Σπερς - Θάντερ 104-116: «Καθάρισε» ο MVP Αλεξάντερ για την ομάδα της Οκλαχόμα

Παναγιώτης Αρταβάνης
Σπερς - Θάντερ 104-116: «Καθάρισε» ο MVP Αλεξάντερ για την ομάδα της Οκλαχόμα
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Οι Θάντερ επικράτησαν των Σπερς με 116-104 στην πρεμιέρα του NBA, με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να... οδηγεί την ομάδα του προς τη νίκη.

Με νίκη ξεκίνησαν οι Θάντερ τη φετινή σεζόν του NBA, επικρατώντας των Σπερς με 116-104 στο Σαν Αντόνιο.

Η ομάδα της Οκλαχόμα επέβαλε από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης της κυριαρχία της και έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ, έφτασε προς την πρώτη της νίκη στη σεζόν.

Ο Καναδός σούπερ σταρ ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 32 πόντους (13/27 σουτ, 3/7 τρίποντα, 3/4 βολές), 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 τάπες σε 36 λεπτά συμμετοχής... οδηγώντας την ομάδα του προς το θετικό αποτέλεσμα.

Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Τζάρεντ ΜακΚέιντ που πέτυχε 20 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

 

Στον αντίποδα, κορυφαίος ήταν ο Καστλ με 24 πόντους, 7 ριμπαόυντ και 1 ασίστ, ενώ ο Γουεμπανιάμα ολοκλήρωσε τον αγώνα με 12 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 34-28, 65-44, 93-81, 116-104

Oklahoma City Thunder116San Antonio Spurs
#ΠαίκτηςMINPTSFG3PTFTREBASTTOSTLBLKOREBDREBPF+/-
Oklahoma City Thunder — Βασικοί
55Isaiah Hartenstein1742-40-00-033211125+6
7Chet Holmgren31143-80-18-872104430-1
2Shai Gilgeous-Alexander363213-273-73-464233242+6
8Jalen Williams30125-161-21-272011074-5
22Cason Wallace1963-80-40-032110033-5
Oklahoma City Thunder — Αναπληρωματικοί
6Jaylin Williams1751-61-52-241100131-4
23Brooks Barnhizer100-00-00-0000000000
15Aday Mara1273-40-01-221101111+9
9Alex Caruso2593-42-21-261010061+16
34Kenrich Williams731-11-10-020000111+6
3Jared McCain22207-96-80-022210021+20
25Ajay Mitchell2342-80-10-056100053+12
14Bennett Stirtz100-00-00-0000000000
TOTAL OKC11643-9514-3116-20472411810103722
Ποσοστά ευστοχίας45%45%80%
San Antonio Spurs104Στατιστικά αγώνα
#ΠαίκτηςMINPTSFG3PTFTREBASTTOSTLBLKOREBDREBPF+/-
San Antonio Spurs — Βασικοί
1Victor Wembanyama34121-130-410-121334162113-2
4De'Aaron Fox32146-90-22-377210071+1
24Devin Vassell3172-81-42-231000034+8
5Stephon Castle28249-215-121-171300254-2
2Dylan Harper32187-170-24-475200255-6
San Antonio Spurs — Αναπληρωματικοί
40Harrison Barnes931-11-10-000001001-7
3Keldon Johnson20104-81-21-141220312-12
30Julian Champagnie3083-82-60-031023123-24
25David Jones Garcia120-10-02-2000000000
11Carter Bryant600-30-30-001000001-6
15Maliq Brown100-00-00-0010000000
7Luke Kornet1342-20-00-010001010-10
10Tarris Reed Jr.100-00-00-0000000000
17Ja'Kobi Gillespie121-20-10-0000000000
0Jordan McLaughlinDNP — Απόφαση προπονητή
TOTAL SAS10436-9310-3722-25452113611103524
Ποσοστά ευστοχίας39%27%88%

@Photo credits: x_okcthunder
     

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