Οι Θάντερ επικράτησαν των Σπερς με 116-104 στην πρεμιέρα του NBA, με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να... οδηγεί την ομάδα του προς τη νίκη.

Με νίκη ξεκίνησαν οι Θάντερ τη φετινή σεζόν του NBA, επικρατώντας των Σπερς με 116-104 στο Σαν Αντόνιο.

Η ομάδα της Οκλαχόμα επέβαλε από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης της κυριαρχία της και έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ, έφτασε προς την πρώτη της νίκη στη σεζόν.

Ο Καναδός σούπερ σταρ ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 32 πόντους (13/27 σουτ, 3/7 τρίποντα, 3/4 βολές), 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 τάπες σε 36 λεπτά συμμετοχής... οδηγώντας την ομάδα του προς το θετικό αποτέλεσμα.

Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Τζάρεντ ΜακΚέιντ που πέτυχε 20 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Στον αντίποδα, κορυφαίος ήταν ο Καστλ με 24 πόντους, 7 ριμπαόυντ και 1 ασίστ, ενώ ο Γουεμπανιάμα ολοκλήρωσε τον αγώνα με 12 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 34-28, 65-44, 93-81, 116-104

