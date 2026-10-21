Σπερς - Θάντερ 104-116: «Καθάρισε» ο MVP Αλεξάντερ για την ομάδα της Οκλαχόμα
Με νίκη ξεκίνησαν οι Θάντερ τη φετινή σεζόν του NBA, επικρατώντας των Σπερς με 116-104 στο Σαν Αντόνιο.
Η ομάδα της Οκλαχόμα επέβαλε από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης της κυριαρχία της και έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ, έφτασε προς την πρώτη της νίκη στη σεζόν.
Ο Καναδός σούπερ σταρ ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 32 πόντους (13/27 σουτ, 3/7 τρίποντα, 3/4 βολές), 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 τάπες σε 36 λεπτά συμμετοχής... οδηγώντας την ομάδα του προς το θετικό αποτέλεσμα.
Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Τζάρεντ ΜακΚέιντ που πέτυχε 20 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Στον αντίποδα, κορυφαίος ήταν ο Καστλ με 24 πόντους, 7 ριμπαόυντ και 1 ασίστ, ενώ ο Γουεμπανιάμα ολοκλήρωσε τον αγώνα με 12 πόντους και 13 ριμπάουντ.
Τα δωδεκάλεπτα: 34-28, 65-44, 93-81, 116-104
|Oklahoma City Thunder
|116
|San Antonio Spurs
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG
|3PT
|FT
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|OREB
|DREB
|PF
|+/-
|Oklahoma City Thunder — Βασικοί
|55
|Isaiah Hartenstein
|17
|4
|2-4
|0-0
|0-0
|3
|3
|2
|1
|1
|1
|2
|5
|+6
|7
|Chet Holmgren
|31
|14
|3-8
|0-1
|8-8
|7
|2
|1
|0
|4
|4
|3
|0
|-1
|2
|Shai Gilgeous-Alexander
|36
|32
|13-27
|3-7
|3-4
|6
|4
|2
|3
|3
|2
|4
|2
|+6
|8
|Jalen Williams
|30
|12
|5-16
|1-2
|1-2
|7
|2
|0
|1
|1
|0
|7
|4
|-5
|22
|Cason Wallace
|19
|6
|3-8
|0-4
|0-0
|3
|2
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|-5
|Oklahoma City Thunder — Αναπληρωματικοί
|6
|Jaylin Williams
|17
|5
|1-6
|1-5
|2-2
|4
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|1
|-4
|23
|Brooks Barnhizer
|1
|0
|0-0
|0-0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Aday Mara
|12
|7
|3-4
|0-0
|1-2
|2
|1
|1
|0
|1
|1
|1
|1
|+9
|9
|Alex Caruso
|25
|9
|3-4
|2-2
|1-2
|6
|1
|0
|1
|0
|0
|6
|1
|+16
|34
|Kenrich Williams
|7
|3
|1-1
|1-1
|0-0
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|+6
|3
|Jared McCain
|22
|20
|7-9
|6-8
|0-0
|2
|2
|2
|1
|0
|0
|2
|1
|+20
|25
|Ajay Mitchell
|23
|4
|2-8
|0-1
|0-0
|5
|6
|1
|0
|0
|0
|5
|3
|+12
|14
|Bennett Stirtz
|1
|0
|0-0
|0-0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL OKC
|—
|116
|43-95
|14-31
|16-20
|47
|24
|11
|8
|10
|10
|37
|22
|—
|Ποσοστά ευστοχίας
|45%
|45%
|80%
|San Antonio Spurs
|104
|Στατιστικά αγώνα
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG
|3PT
|FT
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|OREB
|DREB
|PF
|+/-
|San Antonio Spurs — Βασικοί
|1
|Victor Wembanyama
|34
|12
|1-13
|0-4
|10-12
|13
|3
|4
|1
|6
|2
|11
|3
|-2
|4
|De'Aaron Fox
|32
|14
|6-9
|0-2
|2-3
|7
|7
|2
|1
|0
|0
|7
|1
|+1
|24
|Devin Vassell
|31
|7
|2-8
|1-4
|2-2
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|4
|+8
|5
|Stephon Castle
|28
|24
|9-21
|5-12
|1-1
|7
|1
|3
|0
|0
|2
|5
|4
|-2
|2
|Dylan Harper
|32
|18
|7-17
|0-2
|4-4
|7
|5
|2
|0
|0
|2
|5
|5
|-6
|San Antonio Spurs — Αναπληρωματικοί
|40
|Harrison Barnes
|9
|3
|1-1
|1-1
|0-0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-7
|3
|Keldon Johnson
|20
|10
|4-8
|1-2
|1-1
|4
|1
|2
|2
|0
|3
|1
|2
|-12
|30
|Julian Champagnie
|30
|8
|3-8
|2-6
|0-0
|3
|1
|0
|2
|3
|1
|2
|3
|-24
|25
|David Jones Garcia
|1
|2
|0-1
|0-0
|2-2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Carter Bryant
|6
|0
|0-3
|0-3
|0-0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-6
|15
|Maliq Brown
|1
|0
|0-0
|0-0
|0-0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Luke Kornet
|13
|4
|2-2
|0-0
|0-0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-10
|10
|Tarris Reed Jr.
|1
|0
|0-0
|0-0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|Ja'Kobi Gillespie
|1
|2
|1-2
|0-1
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Jordan McLaughlin
|DNP — Απόφαση προπονητή
|TOTAL SAS
|—
|104
|36-93
|10-37
|22-25
|45
|21
|13
|6
|11
|10
|35
|24
|—
|Ποσοστά ευστοχίας
|39%
|27%
|88%
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