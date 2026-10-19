Θάντερ: Ανανέωσαν τον Γουάλας με 139 εκατ. δολάρια
Οι Θάντερ είναι αποφασισμένοι φέτος να επιστρέψουν στην κορυφή του ΝΒΑ μετά τον τίτλο που κατέκτησαν το 2025. Η Οκλαχόμα θέλει να κρατήσει τα σημαντικά γρανάζια της και ένα από αυτά είναο ο Κέισον Γουάλας.
Ο μετρ της άμυνας συμφώνησε σε επέκταση συμβολαίου πενταετούς διάρκειας αξίας 139 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Θάντερ σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ESPN. Σημαντικά νέα για την παρέα του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.
Την σεζόν που τελείωσε, βρέθηκε στην δεύτερη καλύτερη αμυντική πεντάδα του ΝΒΑ, ενώ είχε 8.6 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 1.9 κλεψίματα και 35% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.
Just in: Oklahoma City Thunder All-Defensive guard Cason Wallace has agreed to a five-year, $139 million rookie-scale contract extension, agents Jeff Schwartz, Max Lipsett and Marcus Monk of Excel Sports Management tell ESPN. https://t.co/vCNVSJjp0q— Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2026
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