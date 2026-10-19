Ο Κέισον Γουάλας συμφώνησε για επέκταση με τους Θάντερ με 139 εκατ. δολάρια. Το αμυντικό πολυεργαλείο της Οκλαχόμα δεν το... κουνάει.

Οι Θάντερ είναι αποφασισμένοι φέτος να επιστρέψουν στην κορυφή του ΝΒΑ μετά τον τίτλο που κατέκτησαν το 2025. Η Οκλαχόμα θέλει να κρατήσει τα σημαντικά γρανάζια της και ένα από αυτά είναο ο Κέισον Γουάλας.

Ο μετρ της άμυνας συμφώνησε σε επέκταση συμβολαίου πενταετούς διάρκειας αξίας 139 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Θάντερ σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ESPN. Σημαντικά νέα για την παρέα του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Την σεζόν που τελείωσε, βρέθηκε στην δεύτερη καλύτερη αμυντική πεντάδα του ΝΒΑ, ενώ είχε 8.6 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 1.9 κλεψίματα και 35% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.