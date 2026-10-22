Ο Λαμέλο Μπολ δικαίωσε επιτέλους... Φάνη Λαμπρόπουλο και έβαλε τρίποντο-κωμωδία: «Το αριστερό έμεινε κάτω, 1-2-3, μισό του NBA και πίσω»
Παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μαϊάμι Χιτ ήταν απογοητευτικοί στην πρεμιέρα τους για τη νέα σεζόν του NBA και γνώρισαν εντός έδρας ήττα με διαφορά 25 πόντων από τη Μινεσότα.
LaMelo Ball appears to travel on this play. 😬 https://t.co/HxFdcaK1vl— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 22, 2026
Σε μια από τις φάσεις που έκλεψαν την παράσταση στο ματς, ο Λαμέλο Μπολ το πήγε σε άλλο επίπεδο με τα βήματα που έκανε. Ο γκαρντ των λύκων έκανε 5-6 βηματάκια για να ξεμαρκαριστεί και να σουτάρει, με τους διαιτητές να μην δίνουν ποτέ την παράταση.
Και εδώ έρχεται να δικαιωθεί ο Φάνης Λαμπρόπουλος, ο οποίος στο αξέχαστο video του Netwix με «τους χειρότερους τύπους που θα πετύχεις σε γηπεδάκια μπάσκετ», δίδαξε πρώτος το περίφημο... μισό του ΝΒΑ και πίσω. Κάποιοι τότε δεν τον πίστευαν. Τώρα με τη δικαίωση από την αντιπερα όχθη του Ατλαντικού χάρη στον ΛαΜέλο Μπολ θα τον πιστέψουν!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.