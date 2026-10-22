Ο Λαμέλο Μπολ δικαίωσε επιτέλους... Φάνη Λαμπρόπουλο και έβαλε τρίποντο-κωμωδία: «Το αριστερό έμεινε κάτω, 1-2-3, μισό του NBA και πίσω»

Ο ΛαΜέλο Μπολ πήγε... βόλτα στο πάρκο κόντρα στους Χιτ και το παράκανε με τα παραπάνω βήματα θυμίζοντας Φάνη Λαμπρόπουλο.

Παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μαϊάμι Χιτ ήταν απογοητευτικοί στην πρεμιέρα τους για τη νέα σεζόν του NBA και γνώρισαν εντός έδρας ήττα με διαφορά 25 πόντων από τη Μινεσότα.

LaMelo Ball appears to travel on this play. 😬 https://t.co/HxFdcaK1vl October 22, 2026

Σε μια από τις φάσεις που έκλεψαν την παράσταση στο ματς, ο Λαμέλο Μπολ το πήγε σε άλλο επίπεδο με τα βήματα που έκανε. Ο γκαρντ των λύκων έκανε 5-6 βηματάκια για να ξεμαρκαριστεί και να σουτάρει, με τους διαιτητές να μην δίνουν ποτέ την παράταση.

Και εδώ έρχεται να δικαιωθεί ο Φάνης Λαμπρόπουλος, ο οποίος στο αξέχαστο video του Netwix με «τους χειρότερους τύπους που θα πετύχεις σε γηπεδάκια μπάσκετ», δίδαξε πρώτος το περίφημο... μισό του ΝΒΑ και πίσω. Κάποιοι τότε δεν τον πίστευαν. Τώρα με τη δικαίωση από την αντιπερα όχθη του Ατλαντικού χάρη στον ΛαΜέλο Μπολ θα τον πιστέψουν!