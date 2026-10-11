Χιτ - Τίμπεργουλβς 124-125: Νίκη στο φινάλε με buzzer-beater του Ριβς, χωρίς τον Γιάννη η ομάδα του Μαϊάμι

Παναγιώτης Αρταβάνης
Χιτ - Τίμπεργουλβς 124-125: Νίκη στο φινάλε με buzzer-beater του Ριβς, χωρίς τον Γιάννη η ομάδα του Μαϊάμι
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Ο Αντόνιο Ριβς με buzzer-beater δίποντο χάρισε τη νίκη στους Τίμπεργουλβς κόντρα στους Χιτ με 125-124, που έπαιζαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Τα pre-season παιχνίδια του NBA συνεχίζονται, με τις ομάδες να κάνουν τα τελευταία τεστ πριν την έναρξη του κορυφαίου πρωταθλήματος στον πλανήτη.

Στα ματς που ξεχώρισαν το Σάββατο (10/10), οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Χιτ με 125-124, με τον Αντόνιο Ριβς να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι και να δίνει τη νίκη στους «λύκους» στο φινάλε. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε για την ομάδα του Μαϊάμι.

Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ο Χάιλαντ με 23 πόντους, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Κόνγουελ που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 22 πόντους.

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Τα δωδεκάλεπτα: 23-24, 56-60, 64-91, 124-125

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

  • Ράπτορς - Κλίπερς: 114-106
  • Πέισερς - Χοκς: 117-119
  • Γουίζαρντς - Πίστονς: 114-108
  • Χιτ - Τίμπεργουλβς: 124-125
  • Σέλτικς - Σίξερς: 144-106
  • Γουόριορς - Κινγκς: 111-106
  • Σανς - Σπερς: 102-98
@Photo credits: x_Minnesota Timberwolves
     

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