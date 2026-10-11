Ο Αντόνιο Ριβς με buzzer-beater δίποντο χάρισε τη νίκη στους Τίμπεργουλβς κόντρα στους Χιτ με 125-124, που έπαιζαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Τα pre-season παιχνίδια του NBA συνεχίζονται, με τις ομάδες να κάνουν τα τελευταία τεστ πριν την έναρξη του κορυφαίου πρωταθλήματος στον πλανήτη.

Στα ματς που ξεχώρισαν το Σάββατο (10/10), οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Χιτ με 125-124, με τον Αντόνιο Ριβς να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι και να δίνει τη νίκη στους «λύκους» στο φινάλε. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε για την ομάδα του Μαϊάμι.

Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ο Χάιλαντ με 23 πόντους, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Κόνγουελ που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 22 πόντους.

ANTONIO REEVES CALLS GAME🚨 He grabs the loose ball off the deflection and hits the floater with 2.3 seconds left to lift the Timberwolves to the preseason win! https://t.co/L3SCEcAGbf October 11, 2026

Τα δωδεκάλεπτα: 23-24, 56-60, 64-91, 124-125

Τα αποτελέσματα της βραδιάς: