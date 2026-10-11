Χιτ - Τίμπεργουλβς 124-125: Νίκη στο φινάλε με buzzer-beater του Ριβς, χωρίς τον Γιάννη η ομάδα του Μαϊάμι
Τα pre-season παιχνίδια του NBA συνεχίζονται, με τις ομάδες να κάνουν τα τελευταία τεστ πριν την έναρξη του κορυφαίου πρωταθλήματος στον πλανήτη.
Στα ματς που ξεχώρισαν το Σάββατο (10/10), οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Χιτ με 125-124, με τον Αντόνιο Ριβς να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι και να δίνει τη νίκη στους «λύκους» στο φινάλε. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε για την ομάδα του Μαϊάμι.
Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ο Χάιλαντ με 23 πόντους, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Κόνγουελ που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 22 πόντους.
ANTONIO REEVES CALLS GAME🚨 He grabs the loose ball off the deflection and hits the floater with 2.3 seconds left to lift the Timberwolves to the preseason win! https://t.co/L3SCEcAGbf— NBA (@NBA) October 11, 2026
Τα δωδεκάλεπτα: 23-24, 56-60, 64-91, 124-125
Τα αποτελέσματα της βραδιάς:
- Ράπτορς - Κλίπερς: 114-106
- Πέισερς - Χοκς: 117-119
- Γουίζαρντς - Πίστονς: 114-108
- Χιτ - Τίμπεργουλβς: 124-125
- Σέλτικς - Σίξερς: 144-106
- Γουόριορς - Κινγκς: 111-106
- Σανς - Σπερς: 102-98
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