Δείτε τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA.

Οι Χοκς επικράτησαν των Μάτζικ με 132-125. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Αλεξάντερ-Γουόκερ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ εντυπωσιακός ήταν ο Τζόνσον που πέτυχε 20 πόντους, ενώ είχε επίσης και 14 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-28, 62-72, 105-99, 125-132

Γουίζαρντς - Μπακς: 128-116

Οι Γουίζαρντς επικράτησαν των Μπακς με 128-116. Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ο Ντέιβις με 34 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ για τα «ελάφια» ξεχώρισε ο Χίροου με 24 πόντους.

Νετς - Χόρνετς: 103-110

Ράπτορς - Μπουλς: 135-92





Γκρίζλις - Τζαζ: 123-103





Πέλικανς - Πέισερς: 120-123

Οι Πέισερς επικράτησαν των Πέλικανς με 123-120. Για την ομάδα της Ιντιάνα, πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Σιάκαμ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μάρεϊ με 23 πόντους.

Ρόκετς - Μάβερικς: 128-110



Λέικερς - Γουόριορς: 127-105

Με νίκη ξεκίνησαν τη φετινή σεζόν στο NBA οι Λέικερς, επικρατώντας με 127-105 των Γουόριορς. Για τους νικητές ξεχώρισε ο Λούκα Ντόντσιτς με 28 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Για την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο πρώτος σκόρερ ήταν ο Κάρι με 23 πόντους.

Μπλέιζερς - Σανς: 124-83

Κλίπερς - Κινγκς: 121-96