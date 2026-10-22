NBA: Τα αποτελέσματα της βραδιάς
- Γουίζαρντς - Μπακς: 128-116
- Νετς - Χόρνετς: 103-110
- Ράπτορς - Μπουλς: 135-92
- Ρόκετς - Μάβερικς: 128-110
- Μπλέιζερς - Σανς: 124-83
Οι Χοκς επικράτησαν των Μάτζικ με 132-125. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Αλεξάντερ-Γουόκερ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ εντυπωσιακός ήταν ο Τζόνσον που πέτυχε 20 πόντους, ενώ είχε επίσης και 14 ριμπάουντ.
Τα δωδεκάλεπτα: 33-28, 62-72, 105-99, 125-132
Γουίζαρντς - Μπακς: 128-116
Οι Γουίζαρντς επικράτησαν των Μπακς με 128-116. Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ο Ντέιβις με 34 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ για τα «ελάφια» ξεχώρισε ο Χίροου με 24 πόντους.
Χιτ - Τίμπεργουλβς 101-136
Νετς - Χόρνετς: 103-110
Ράπτορς - Μπουλς: 135-92
Γκρίζλις - Τζαζ: 123-103
Πέλικανς - Πέισερς: 120-123
Οι Πέισερς επικράτησαν των Πέλικανς με 123-120. Για την ομάδα της Ιντιάνα, πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Σιάκαμ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μάρεϊ με 23 πόντους.
Ρόκετς - Μάβερικς: 128-110
Λέικερς - Γουόριορς: 127-105
Με νίκη ξεκίνησαν τη φετινή σεζόν στο NBA οι Λέικερς, επικρατώντας με 127-105 των Γουόριορς. Για τους νικητές ξεχώρισε ο Λούκα Ντόντσιτς με 28 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Για την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο πρώτος σκόρερ ήταν ο Κάρι με 23 πόντους.
Μπλέιζερς - Σανς: 124-83
Κλίπερς - Κινγκς: 121-96
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