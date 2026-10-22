Χιτ-Τίμπεργουλβς 106-131: Δεν έφτανε μόνο ο Γιάννης για το Μαϊάμι
Το επίσημο ντεμπούτο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Χιτ ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, αφού ο Greek Freak ξεκίνησε πετυχαίνοντας τους 8 πρώτους πόντους για τη νέα του ομάδα, ενώ ήταν ιδιαίτερα επιδραστικός στο πρώτο ημίχρονο.
Πέρα όμως από την 3η περίοδο, όπου πήρε σημαντική βοήθεια από τον Μπαμ Αντεμπάγιο (πέτυχε 9 από τους 15 συνολικά πόντους του), δεν είχε σταθερά άξιους συμπαραστάτες, με αποτέλεσμα να έρθει η ήττα για την ομάδα του στο Κασέγια Σέντερ με 131-106.
Οι 21 πόντοι που σημείωσε στο ημίχρονο και οι 35 συνολικά δεν έφταναν για το Μαϊάμι, που κατέρρευσε στην 4η περίοδο απέναντι στη Μινεσότα του δαιμονιώδη Άντονι Έντουαρτς, που πέτυχε double-double με 42 πόντους και 10 ριμπάουντ, έχοντας δίπλα του έναν απίθανο στο ντεμπούτο του με τους «Λύκους», Λαμέλο Μπολ, που προσέθεσε 21 πόντους, έχοντας και 6 ασίστ.
Back at it Friday https://t.co/XYoivCEBC8— Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 22, 2026
Ο Γιάννης στην πρεμιέρα του σούταρε με 68.4% εντός παιδειάς (13/19), έχοντας 9/14 εύστοχες βολές, ενώ κατέβασε 6 ριμπάουντ και έδωσε μόλις μια ασίστ σε 29:47 λεπτά συμμετοχής.
Μάλιστα έχοντας χρεωθεί με 5ο (αντιαθλητικό) φάουλ, ο Έρικ Σποέλστρα τον απέσυρε στον πάγκο με τη διαφορά στους 22 πόντους, 7 λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης, όπου και παρέμεινε μέχρι το φινάλε.
Αντίθετα με το Μαϊάμι, η Μινεσότα πήρε πολλά από σχεδόν όλους όσους αγωνίστηκαν, με τον ΜακΝτάνιελς να έχει 17 πόντους και 8 ριμπάουντ, τους Ντονσούνμου και Κουμίνγκα να είναι καταλυτικοί με 16 και 12 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο κατά τα άλλα άστοχος Γκομπέρ κατέβασε 15 ριμπάουντ (5 επιθετικά).
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Πήρε σημαντικές βοήθειες από κάθε παίκτη που πάτησε στο παρκέ.
- MVP O… Άντονι Έντουαρτς με 45 πόντους που έμοιαζε να επιτίθεται χωρίς αντίπαλο.
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Λαμέλο Μπολ με 21 πόντους και ένα ιδανικό ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Εξαιρετικός στην πρεμιέρα του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 35 πόντους και ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος έδωσε βοήθειες στο Γιάννη επιθετικά μόνο στην 3η περίοδο.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... 45 πόντοι και ρεκόρ πρεμιέρας από τον απίστευτο Άντονι Έντουαρτς.
Τα δωδεκάλεπτα: 32-34, 59-69, 81-99, 106-131
Τα στατιστικά του αγώνα:
```html
|Miami Heat
|FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|FGM
|FGA
|%
|3PM
|3PA
|%
|FTM
|FTA
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|BLK
|TO
|PF
|PTS
|+/-
|22
|Andrew Wiggins SF
|27:19
|5
|11
|45.5%
|1
|4
|25.0%
|0
|0
|0.0%
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|2
|1
|11
|-25
|34
|Giannis Antetokounmpo PF
|29:47
|13
|19
|68.4%
|0
|2
|0.0%
|9
|14
|64.3%
|1
|5
|6
|1
|1
|0
|3
|5
|35
|-11
|13
|Bam Adebayo C
|30:31
|6
|12
|50.0%
|1
|5
|20.0%
|2
|3
|66.7%
|1
|6
|7
|4
|3
|0
|2
|2
|15
|-28
|31
|Klay Thompson SG
|16:15
|3
|6
|50.0%
|3
|6
|50.0%
|1
|1
|100%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|4
|10
|-23
|45
|Davion Mitchell PG
|32:50
|4
|8
|50.0%
|1
|2
|50.0%
|2
|2
|100%
|0
|0
|0
|11
|0
|1
|5
|4
|11
|-27
|9
|Bobby Portis Jr.
|24:35
|3
|5
|60.0%
|1
|2
|50.0%
|0
|0
|0.0%
|1
|3
|4
|1
|1
|1
|2
|2
|7
|-5
|10
|Tim Hardaway Jr.
|17:53
|1
|7
|14.3%
|1
|7
|14.3%
|0
|0
|0.0%
|0
|4
|4
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|-5
|5
|Nikola Jović
|24:02
|2
|8
|25.0%
|0
|3
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|4
|4
|2
|0
|1
|2
|3
|4
|-5
|9
|Pelle Larsson
|23:52
|0
|2
|0.0%
|0
|1
|0.0%
|2
|2
|100%
|0
|3
|3
|4
|1
|1
|0
|3
|2
|-12
|0
|Ryan Conwell
|03:14
|0
|1
|0.0%
|0
|1
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|4
|0
|Simone Fontecchio
|03:14
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|4
|0
|Myron Gardner
|03:14
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|4
|4
|100%
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|4
|0
|Nick Richards
|03:14
|2
|2
|100%
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|4
|0
|Dru Smith
|DNP - Coach's Decision
|TOTALS
|39
|81
|48.1%
|8
|33
|24.2%
|20
|26
|76.9%
|4
|30
|44
|26
|7
|5
|18
|28
|106
|-
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```html
|Minnesota Timberwolves
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|3
|Jaden McDaniels
|27:55
|17
|8/11
|72.7%
|7/8
|87.5%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|2
|6
|8
|1
|4
|2
|3
|0
|23
|--
|0
|Jonathan Kuminga
|29:56
|12
|5/10
|50.0%
|3/6
|50.0%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|3
|4
|1
|4
|1
|21
|--
|27
|Rudy Gobert
|32:48
|5
|0/2
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0%
|5/8
|62.5%
|5
|10
|15
|1
|4
|3
|0
|0
|27
|--
|5
|Anthony Edwards
|33:24
|45
|16/29
|55.2%
|7/12
|58.3%
|9/17
|52.9%
|4/5
|80.0%
|0
|10
|10
|3
|1
|4
|2
|1
|27
|--
|1
|LaMelo Ball
|27:47
|21
|7/17
|41.2%
|2/4
|50.0%
|5/13
|38.5%
|2/3
|66.7%
|0
|2
|2
|6
|4
|1
|2
|0
|16
|--
|10
|Joan Beringer
|14:13
|0
|0/2
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|4
|2
|6
|1
|1
|1
|0
|0
|-5
|--
|13
|Ayo Dosunmu
|28:59
|16
|6/13
|46.2%
|5/10
|50.0%
|1/3
|33.3%
|3/3
|100%
|3
|2
|5
|3
|3
|1
|0
|0
|21
|--
|41
|Trey Lyles
|13:14
|1
|0/1
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0%
|1/2
|50.0%
|0
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|0
|-1
|--
|00
|Terrence Shannon Jr
|19:17
|10
|3/9
|33.3%
|1/2
|50.0%
|2/7
|28.6%
|2/4
|50.0%
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|8
|--
|8
|Bones Hyland
|03:51
|3
|1/2
|50.0%
|0/0
|0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-2
|--
|22
|Jaylen Clark
|03:14
|1
|0/1
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0%
|1/4
|25.0%
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|-4
|--
|8
|Cody Williams
|03:03
|0
|0/1
|0.0%
|0/0
|0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-4
|--
|11
|Isaiah Evans
|02:19
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-2
|--
|TOTAL
|240:00
|131
|46/98
|46.9%
|25/48
|52.1%
|21/50
|42.0%
|18/29
|62.1%
|17
|35
|52
|20
|26
|14
|11
|2
|--
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