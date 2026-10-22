Παρά την πολύ καλή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που ήταν απόλυτα κυριαρχικός για ένα ημίχρονο, οι Μαϊάμι Χιτ ήταν απογοητευτικοί στην πρεμιέρα τους για τη νέα σεζόν του NBA και γνώρισαν εντός έδρας ήττα με διαφορά 25 πόντων.

Το επίσημο ντεμπούτο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Χιτ ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, αφού ο Greek Freak ξεκίνησε πετυχαίνοντας τους 8 πρώτους πόντους για τη νέα του ομάδα, ενώ ήταν ιδιαίτερα επιδραστικός στο πρώτο ημίχρονο.

Πέρα όμως από την 3η περίοδο, όπου πήρε σημαντική βοήθεια από τον Μπαμ Αντεμπάγιο (πέτυχε 9 από τους 15 συνολικά πόντους του), δεν είχε σταθερά άξιους συμπαραστάτες, με αποτέλεσμα να έρθει η ήττα για την ομάδα του στο Κασέγια Σέντερ με 131-106.

Οι 21 πόντοι που σημείωσε στο ημίχρονο και οι 35 συνολικά δεν έφταναν για το Μαϊάμι, που κατέρρευσε στην 4η περίοδο απέναντι στη Μινεσότα του δαιμονιώδη Άντονι Έντουαρτς, που πέτυχε double-double με 42 πόντους και 10 ριμπάουντ, έχοντας δίπλα του έναν απίθανο στο ντεμπούτο του με τους «Λύκους», Λαμέλο Μπολ, που προσέθεσε 21 πόντους, έχοντας και 6 ασίστ.

Back at it Friday https://t.co/XYoivCEBC8 October 22, 2026

Ο Γιάννης στην πρεμιέρα του σούταρε με 68.4% εντός παιδειάς (13/19), έχοντας 9/14 εύστοχες βολές, ενώ κατέβασε 6 ριμπάουντ και έδωσε μόλις μια ασίστ σε 29:47 λεπτά συμμετοχής.

Μάλιστα έχοντας χρεωθεί με 5ο (αντιαθλητικό) φάουλ, ο Έρικ Σποέλστρα τον απέσυρε στον πάγκο με τη διαφορά στους 22 πόντους, 7 λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης, όπου και παρέμεινε μέχρι το φινάλε.

Αντίθετα με το Μαϊάμι, η Μινεσότα πήρε πολλά από σχεδόν όλους όσους αγωνίστηκαν, με τον ΜακΝτάνιελς να έχει 17 πόντους και 8 ριμπάουντ, τους Ντονσούνμου και Κουμίνγκα να είναι καταλυτικοί με 16 και 12 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο κατά τα άλλα άστοχος Γκομπέρ κατέβασε 15 ριμπάουντ (5 επιθετικά).

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Πήρε σημαντικές βοήθειες από κάθε παίκτη που πάτησε στο παρκέ.

Πήρε σημαντικές βοήθειες από κάθε παίκτη που πάτησε στο παρκέ. MVP O… Άντονι Έντουαρτς με 45 πόντους που έμοιαζε να επιτίθεται χωρίς αντίπαλο.

με 45 πόντους που έμοιαζε να επιτίθεται χωρίς αντίπαλο. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Λαμέλο Μπολ με 21 πόντους και ένα ιδανικό ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα.

με 21 πόντους και ένα ιδανικό ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Εξαιρετικός στην πρεμιέρα του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 35 πόντους και ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο.

Εξαιρετικός στην πρεμιέρα του ο με 35 πόντους και ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Μπαμ Αντεμπάγιο , ο οποίος έδωσε βοήθειες στο Γιάννη επιθετικά μόνο στην 3η περίοδο.

Ο , ο οποίος έδωσε βοήθειες στο Γιάννη επιθετικά μόνο στην 3η περίοδο. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... 45 πόντοι και ρεκόρ πρεμιέρας από τον απίστευτο Άντονι Έντουαρτς.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-34, 59-69, 81-99, 106-131

Τα στατιστικά του αγώνα:

```html

Miami Heat FG 3PT FG FT REB # Players MIN FGM FGA % 3PM 3PA % FTM FTA % OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS +/- 22 Andrew Wiggins SF 27:19 5 11 45.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 2 1 11 -25 34 Giannis Antetokounmpo PF 29:47 13 19 68.4% 0 2 0.0% 9 14 64.3% 1 5 6 1 1 0 3 5 35 -11 13 Bam Adebayo C 30:31 6 12 50.0% 1 5 20.0% 2 3 66.7% 1 6 7 4 3 0 2 2 15 -28 31 Klay Thompson SG 16:15 3 6 50.0% 3 6 50.0% 1 1 100% 0 1 1 0 0 0 2 4 10 -23 45 Davion Mitchell PG 32:50 4 8 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100% 0 0 0 11 0 1 5 4 11 -27 9 Bobby Portis Jr. 24:35 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 1 2 2 7 -5 10 Tim Hardaway Jr. 17:53 1 7 14.3% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 0 0 2 3 -5 5 Nikola Jović 24:02 2 8 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 0 1 2 3 4 -5 9 Pelle Larsson 23:52 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100% 0 3 3 4 1 1 0 3 2 -12 0 Ryan Conwell 03:14 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 Simone Fontecchio 03:14 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 Myron Gardner 03:14 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 4 100% 0 2 2 0 0 0 0 1 4 4 0 Nick Richards 03:14 2 2 100% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 4 0 Dru Smith DNP - Coach's Decision TOTALS 39 81 48.1% 8 33 24.2% 20 26 76.9% 4 30 44 26 7 5 18 28 106 -

```

```html

Minnesota Timberwolves FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 3 Jaden McDaniels 27:55 17 8/11 72.7% 7/8 87.5% 1/3 33.3% 0/0 0% 2 6 8 1 4 2 3 0 23 -- 0 Jonathan Kuminga 29:56 12 5/10 50.0% 3/6 50.0% 2/4 50.0% 0/0 0% 1 0 1 3 4 1 4 1 21 -- 27 Rudy Gobert 32:48 5 0/2 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0% 5/8 62.5% 5 10 15 1 4 3 0 0 27 -- 5 Anthony Edwards 33:24 45 16/29 55.2% 7/12 58.3% 9/17 52.9% 4/5 80.0% 0 10 10 3 1 4 2 1 27 -- 1 LaMelo Ball 27:47 21 7/17 41.2% 2/4 50.0% 5/13 38.5% 2/3 66.7% 0 2 2 6 4 1 2 0 16 -- 10 Joan Beringer 14:13 0 0/2 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0% 0/0 0% 4 2 6 1 1 1 0 0 -5 -- 13 Ayo Dosunmu 28:59 16 6/13 46.2% 5/10 50.0% 1/3 33.3% 3/3 100% 3 2 5 3 3 1 0 0 21 -- 41 Trey Lyles 13:14 1 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0% 1/2 50.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 -1 -- 00 Terrence Shannon Jr 19:17 10 3/9 33.3% 1/2 50.0% 2/7 28.6% 2/4 50.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 8 -- 8 Bones Hyland 03:51 3 1/2 50.0% 0/0 0% 1/2 50.0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 -2 -- 22 Jaylen Clark 03:14 1 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0% 1/4 25.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 -4 -- 8 Cody Williams 03:03 0 0/1 0.0% 0/0 0% 0/1 0.0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -- 11 Isaiah Evans 02:19 0 0/0 0.0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 -2 -- TOTAL 240:00 131 46/98 46.9% 25/48 52.1% 21/50 42.0% 18/29 62.1% 17 35 52 20 26 14 11 2 --

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