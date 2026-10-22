Χιτ-Τίμπεργουλβς 106-131: Δεν έφτανε μόνο ο Γιάννης για το Μαϊάμι

Χιτ-Τίμπεργουλβς 106-131: Δεν έφτανε μόνο ο Γιάννης για το Μαϊάμι

Θοδωρής Σανιδάς
Χιτ-Τίμπεργουλβς 106-131: Δεν έφτανε μόνο ο Γιάννης για το Μαϊάμι

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Παρά την πολύ καλή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που ήταν απόλυτα κυριαρχικός για ένα ημίχρονο, οι Μαϊάμι Χιτ ήταν απογοητευτικοί στην πρεμιέρα τους για τη νέα σεζόν του NBA και γνώρισαν εντός έδρας ήττα με διαφορά 25 πόντων.

Το επίσημο ντεμπούτο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Χιτ ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, αφού ο Greek Freak ξεκίνησε πετυχαίνοντας τους 8 πρώτους πόντους για τη νέα του ομάδα, ενώ ήταν ιδιαίτερα επιδραστικός στο πρώτο ημίχρονο.

Πέρα όμως από την 3η περίοδο, όπου πήρε σημαντική βοήθεια από τον Μπαμ Αντεμπάγιο (πέτυχε 9 από τους 15 συνολικά πόντους του), δεν είχε σταθερά άξιους συμπαραστάτες, με αποτέλεσμα να έρθει η ήττα για την ομάδα του στο Κασέγια Σέντερ με 131-106.

Οι 21 πόντοι που σημείωσε στο ημίχρονο και οι 35 συνολικά δεν έφταναν για το Μαϊάμι, που κατέρρευσε στην 4η περίοδο απέναντι στη Μινεσότα του δαιμονιώδη Άντονι Έντουαρτς, που πέτυχε double-double με 42 πόντους και 10 ριμπάουντ, έχοντας δίπλα του έναν απίθανο στο ντεμπούτο του με τους «Λύκους», Λαμέλο Μπολ, που προσέθεσε 21 πόντους, έχοντας και 6 ασίστ.

Ο Γιάννης στην πρεμιέρα του σούταρε με 68.4% εντός παιδειάς (13/19), έχοντας 9/14 εύστοχες βολές, ενώ κατέβασε 6 ριμπάουντ και έδωσε μόλις μια ασίστ σε 29:47 λεπτά συμμετοχής.

Μάλιστα έχοντας χρεωθεί με 5ο (αντιαθλητικό) φάουλ, ο Έρικ Σποέλστρα τον απέσυρε στον πάγκο με τη διαφορά στους 22 πόντους, 7 λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης, όπου και παρέμεινε μέχρι το φινάλε.

Αντίθετα με το Μαϊάμι, η Μινεσότα πήρε πολλά από σχεδόν όλους όσους αγωνίστηκαν, με τον ΜακΝτάνιελς να έχει 17 πόντους και 8 ριμπάουντ, τους Ντονσούνμου και Κουμίνγκα να είναι καταλυτικοί με 16 και 12 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο κατά τα άλλα άστοχος Γκομπέρ κατέβασε 15 ριμπάουντ (5 επιθετικά).

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Πήρε σημαντικές βοήθειες από κάθε παίκτη που πάτησε στο παρκέ.
  • MVP O… Άντονι Έντουαρτς με 45 πόντους που έμοιαζε να επιτίθεται χωρίς αντίπαλο.
  • ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Λαμέλο Μπολ με 21 πόντους και ένα ιδανικό ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Εξαιρετικός στην πρεμιέρα του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 35 πόντους και ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος έδωσε βοήθειες στο Γιάννη επιθετικά μόνο στην 3η περίοδο.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... 45 πόντοι και ρεκόρ πρεμιέρας από τον απίστευτο Άντονι Έντουαρτς.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-34, 59-69, 81-99, 106-131

Τα στατιστικά του αγώνα:

```html

Miami HeatFG3PT FGFTREB
#PlayersMINFGMFGA%3PM3PA%FTMFTA%OREBDREBREBASTSTLBLKTOPFPTS+/-
22Andrew Wiggins SF27:1951145.5%1425.0%000.0%1121002111-25
34Giannis Antetokounmpo PF29:47131968.4%020.0%91464.3%1561103535-11
13Bam Adebayo C30:3161250.0%1520.0%2366.7%1674302215-28
31Klay Thompson SG16:153650.0%3650.0%11100%0110002410-23
45Davion Mitchell PG32:504850.0%1250.0%22100%00011015411-27
9Bobby Portis Jr.24:353560.0%1250.0%000.0%134111227-5
10Tim Hardaway Jr.17:531714.3%1714.3%000.0%044110023-5
5Nikola Jović24:022825.0%030.0%000.0%044201234-5
9Pelle Larsson23:52020.0%010.0%22100%033411032-12
0Ryan Conwell03:14010.0%010.0%000.0%0001000104
0Simone Fontecchio03:14000.0%000.0%000.0%0000010004
0Myron Gardner03:14000.0%000.0%44100%0220000144
0Nick Richards03:1422100%000.0%000.0%0110000044
0Dru SmithDNP - Coach's Decision
TOTALS398148.1%83324.2%202676.9%4304426751828106-

```

```html

Minnesota TimberwolvesFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3Jaden McDaniels27:55178/1172.7%7/887.5%1/333.3%0/00%2681423023--
0Jonathan Kuminga29:56125/1050.0%3/650.0%2/450.0%0/00%1013414121--
27Rudy Gobert32:4850/20.0%0/20.0%0/00%5/862.5%510151430027--
5Anthony Edwards33:244516/2955.2%7/1258.3%9/1752.9%4/580.0%010103142127--
1LaMelo Ball27:47217/1741.2%2/450.0%5/1338.5%2/366.7%0226412016--
10Joan Beringer14:1300/20.0%0/20.0%0/00%0/00%42611100-5--
13Ayo Dosunmu28:59166/1346.2%5/1050.0%1/333.3%3/3100%3253310021--
41Trey Lyles13:1410/10.0%0/10.0%0/00%1/250.0%01103000-1--
00Terrence Shannon Jr19:17103/933.3%1/250.0%2/728.6%2/450.0%101101008--
8Bones Hyland03:5131/250.0%0/00%1/250.0%0/00%01101000-2--
22Jaylen Clark03:1410/10.0%0/10.0%0/00%1/425.0%10110000-4--
8Cody Williams03:0300/10.0%0/00%0/10.0%0/00%00000000-4--
11Isaiah Evans02:1900/00.0%0/00%0/00%0/00%01101000-2--
TOTAL240:0013146/9846.9%25/4852.1%21/5042.0%18/2962.1%173552202614112--

```

@Photo credits: Facebook- Miami Heat
     

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