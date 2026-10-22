Δείτε τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Χιτ.

Οι Χιτ ηττήθηκαν στην πρεμιέρα του NBA από τους Τίμπεργουλβς με 131-106, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο όμως να ξεχωρίζει για την ομάδα του.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα και άφησε το... αποτύπωμά του στο παρκέ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση, έχοντας 35 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 29:47 λεπτά συμμετοχής.