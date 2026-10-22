Αντετοκούνμπο: Τα highlights του κόντρα στους Τίμπεργουλβς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Χιτ.
Οι Χιτ ηττήθηκαν στην πρεμιέρα του NBA από τους Τίμπεργουλβς με 131-106, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο όμως να ξεχωρίζει για την ομάδα του.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα και άφησε το... αποτύπωμά του στο παρκέ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση, έχοντας 35 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 29:47 λεπτά συμμετοχής.
Δείτε τα highlights του:
@Photo credits: x_miami_heat
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.