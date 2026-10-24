Αντετοκούνμπο: «Έχουμε πάθει... σοκ, μερικές φορές αυτό πρέπει να συμβεί στην ομάδα»

Διαβάστε όλα όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα των Μαϊάμι Χιτ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, όμως δεν κατάφερε να αποτρέψει τη δεύτερη σερί ήττα των Μαϊάμι Χιτ από τους Ντιτρόιτ Πίστονς με 128-111.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο «Greek Freak» μίλησε για τα στοιχεία αυτά που λείπουν από την ομάδα του που έχει ξεκινήσει με δύο σερί ήττες στο NBA.

«Πρέπει να είμαστε μία από τις ομάδες που θα δίνουν τον τόνο από νωρίς και νιώθω ότι μερικές φορές, όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως θέλεις, απογοητεύεσαι και η άμυνά σου δεν είναι τόσο καλή. Όμως, στο τέλος της ημέρας, νιώθω ότι όταν είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον σε όλα τα επίπεδα, η επίθεση γίνεται πιο εύκολη, η άμυνα γίνεται πιο εύκολη. Και αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ακόμα στο επίπεδο που θα έπρεπε…», και συνέχισε λέγοντας:

«Ξέρουμε ότι είναι εδώ. Δεν ξέρω αν τώρα μαθαίνουμε περισσότερο ο ένας τον άλλον επειδή πλέον έχουμε επίσημα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν είναι λίγο το άγχος, λίγη νευρικότητα. Νέα σεζόν. Δεν ξέρω τι είναι. Μερικές φορές πρέπει να πάθει ένα σοκ η ομάδα και αυτό είναι που περνάμε τώρα. Είχαμε δύο παιχνίδια στην έδρα μας στα οποία σίγουρα πάθαμε ένα σοκ. Νιώθω ότι αυτό ανεβάζει το επίπεδο της απαιτούμενης έντασης για όλους. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Και αυτό ξεκινάει από εμένα».