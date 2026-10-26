NBA: Οι Νικς παραμένουν χωρίς νίκη, οι Πίστονς πλήγωσαν τους Σίξερς

Οι Νικς συνεχίζουν να αγνοούν τη νίκη στο ΝΒΑ, ενώ πρώτη ήττα έκαναν φέτος οι Σίξερς.

Οι Πίστονς πλήγωσαν τους Σίξερς

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς επικράτησαν με 106-93 των Σίξερς και έτσι τους υποχρέωσαν στην πρώτη τους ήττα για φέτος. Στο 3-0 το Ντιτρόιτ, στο 3-1 έπεσε η Φιλαδέλφεια. O Κέιντ Κάνινγχαμ με 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ οδήγησε για άλλη μια φορά τους νικητές, ενώ για τους Σίξερς δεν έφτασε ο Μάξεϊ με 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Δάγκωσαν οι λύκοι

Nίκησαν τους Ράπτορς οι Τίμπεργουλβς. Οι Λύκοι δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 117-97 και να φτάσουν στην τρίτη σερί νίκη τους στο ΝΒΑ. Κανείς δεν τους έχει υποτάξει μέχρι στιγμής. Από την άλλη οι Καναδοί έπεσαν στο 2-1. O ΛαΜέλο Μπολ τελείωσε το ματς με 15 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Ουόλτερ είχε 22 πόντου για τους ηττημένους.

Χωρίς νίκη οι πρωταθλητές

Οι Νικς παραμένουν δίχως νίκη στο ΝΒΑ, αφού οι Μάτζικ επικράτησαν με 111-102. Δύσκολη η εκκίνηση για τους πρωταθλητές. Ο Φραντζ Βάγκνερ είχε 23 πόντους, 13 ριμπάουντ και 9 ασίστ για το Ορλάντο, ενώ στον αντίποδα ο Καρλ-Άντονι Τάουνς μέτρησε για τη Νέα Υόρκη 22 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Οι Θάντερ νίκησαν, αλλά ο τραυματιμός του Γουίλιαμς επισκίασε τα πάντα

Οι Θάντερ επικράτησαν με 108-101 των Κλίπερς, αλλά αυτό είναι το τελευταίο που τους ενδιαφέρει. Η Οκλαχόμα έχασε με σοκαριστικό τραυματισμό τον Τζέιλεν Γουίλιαμς. Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ για άλλη μια φορά βγήκε μπροστά για την ομάδα του με 34 πόντους 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Για δεύτερη σερί σεζόν στέκεται άτυχος ο Τζέιλεν Γουίλιαμς.