NBA: Οι Νικς παραμένουν χωρίς νίκη, οι Πίστονς πλήγωσαν τους Σίξερς
- Οι Πίστονς πλήγωσαν τους Σίξερς
- Δάγκωσαν οι λύκοι
- Χωρίς νίκη οι πρωταθλητές
- Οι Θάντερ νίκησαν, αλλά ο τραυματιμός του Γουίλιαμς επισκίασε τα πάντα
Οι Πίστονς πλήγωσαν τους Σίξερς
Οι Ντιτρόιτ Πίστονς επικράτησαν με 106-93 των Σίξερς και έτσι τους υποχρέωσαν στην πρώτη τους ήττα για φέτος. Στο 3-0 το Ντιτρόιτ, στο 3-1 έπεσε η Φιλαδέλφεια. O Κέιντ Κάνινγχαμ με 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ οδήγησε για άλλη μια φορά τους νικητές, ενώ για τους Σίξερς δεν έφτασε ο Μάξεϊ με 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Δάγκωσαν οι λύκοι
Nίκησαν τους Ράπτορς οι Τίμπεργουλβς. Οι Λύκοι δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 117-97 και να φτάσουν στην τρίτη σερί νίκη τους στο ΝΒΑ. Κανείς δεν τους έχει υποτάξει μέχρι στιγμής. Από την άλλη οι Καναδοί έπεσαν στο 2-1. O ΛαΜέλο Μπολ τελείωσε το ματς με 15 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Ουόλτερ είχε 22 πόντου για τους ηττημένους.
Χωρίς νίκη οι πρωταθλητές
Οι Νικς παραμένουν δίχως νίκη στο ΝΒΑ, αφού οι Μάτζικ επικράτησαν με 111-102. Δύσκολη η εκκίνηση για τους πρωταθλητές. Ο Φραντζ Βάγκνερ είχε 23 πόντους, 13 ριμπάουντ και 9 ασίστ για το Ορλάντο, ενώ στον αντίποδα ο Καρλ-Άντονι Τάουνς μέτρησε για τη Νέα Υόρκη 22 πόντους και 14 ριμπάουντ.
Οι Θάντερ νίκησαν, αλλά ο τραυματιμός του Γουίλιαμς επισκίασε τα πάντα
Οι Θάντερ επικράτησαν με 108-101 των Κλίπερς, αλλά αυτό είναι το τελευταίο που τους ενδιαφέρει. Η Οκλαχόμα έχασε με σοκαριστικό τραυματισμό τον Τζέιλεν Γουίλιαμς. Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ για άλλη μια φορά βγήκε μπροστά για την ομάδα του με 34 πόντους 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Για δεύτερη σερί σεζόν στέκεται άτυχος ο Τζέιλεν Γουίλιαμς.
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