Οι φιλόδοξοι τη φετινή σεζόν Σίξερς κέρδισαν μέσα στη Νέα Υόρκη τους πρωταθλητές Νικς στην πρεμιέρα της σεζόν του NBA.

Σε ένα αμφίρροπο όπως αναμενόταν παιχνίδι, όπου καμία ομάδα δεν ξέφυγε στη διάρκεια του με μεγάλη διαφορά, οι Σίξερς στο ντεμπούτο των ΛεΜπρον Τζέιμς και Τζέιλεν Μπράουν πέρασαν νικηφόρα με 106-100 από την έδρα των πρωταθλητών Νικς, που λίγη ώρα νωρίτερα είχαν παραλάβει τα δαχτυλίδια των πρωταθλητών για τον τίτλο που κατέκτησαν την περσινή σεζόν.

Η ομάδα της Φιλαδέλφεια έδειξε τις προθέσεις της για φέτος με το ...καλημέρα, με τον Ταϊρίς Μάξεϊ να συνεχίζει χωρίς φρένα από την περσινή σεζόν, όντας ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης σκοράροντας 28 πόντους. Ο «King James» στο πρώτο επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα της νέας του ομάδας στα 33:45 που έμεινε στο παρκέ, γέμισε τη στατιστική του με 14 πόντους, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 μπλοκ και μόλις 1 λάθος.

LeBron took off on this alley-oop slam in his Sixers debut at MSG 👑✈️ https://t.co/jxthE5RXMQ October 21, 2026

Ο Τζέιλεν Μπράουν, που επίσης έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με τη Φιλαδέλφεια, συνεισέφερε 19 πόντους, όντας επιδραστικός κυρίως στο πρώτο μέρος του παιχνιδιού.

Για την ομάδα του Νικ Νερς, που βασίστηκε σε ένα σχετικά κλειστό ροτέισον εννέα παικτών, ο Εμπίντ επιθετικά έμεινε μακριά από τα δικά του στάνταρ (13 πόντοι) δυσκολευόμενος να φανεί ιδιαίτερα απειλητικός στη ρακέτα, όμως κατέγραψε 11 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ. Οι βοήθειες των Κάλντγουελ Πόουπ και Σάιμονς, βοήθησαν σημαντικά έτσι ώστε οι μέτριοι Σίξερς του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκονταν πίσω με 58-54, να βρεθούν ξανά σε θέση οδηγού με επιμέρους υπερ τους σκορ στην 3η περίοδο 29-18.

Οι Νικς που από το ξεκίνημα είχαν να διαχειριστούν προβλήματα με τα φάουλ των Τάουνς, Ανουνόμπι και Χαρτ, βρήκαν στο πρώτο μέρος σημαντικές βοήθειες από τον πάγκο με τους Ντράμοντ (12 πόντοι & 14 ριμπάουντ) και Αλβαράδο (8 πόντοι) να ξεχωρίζουν.

Ο Μπράνσον των 21 πόντων, βρήκε άξιο συμπαραστάτη μόνο στην τελευταία περίοδο τον Τάουνς (19 πόντοι, 3/4 τρίποντα & 12 ριμπάουντ), όμως ήταν ήδη αργά, καθώς οι Σίξερς είχαν χτίσει μια μικρή διαφορά που μέχρι τα τελευταία λεπτά κράτησαν με νύχια και με δόντια.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-23, 58-54, 76-83, 100-106

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ