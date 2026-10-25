Φιλαδέλφεια 76ers - Μιλγουόκι Μπακς 127-116: Έκανε το 3/3 η παρέα του ΛεΜπρόν
Συνεχίζει με το απόλυτο στο NBA η παρέα του ΛεΜπρόν Τζέιμς! Οι Φιλαδέλφεια 76ers επιβλήθηκαν των Μιλγουόκι Μπακς με 127-116, σημειώνοντας την τρίτη διαδοχική τους νίκη στο ξεκίνημα του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον πλανήτη.
Οι Σίξερς ήταν κυριαρχικοί καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με την πρώην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο να φτάνει κάποιες φορές κοντά αλλά... ως εκεί. Για τους νικητές ξεχώρισε ο Τζοέλ Εμπίντ με triple-double (28 πόντους, 11 ριμπάουντ, 10 ασίστ), ενώ για τους ηττημένους το «πρώτο βιολί» ήταν ο Κελέλ Ουέρ με 19 πόντους και 13 ριμπάουντ (double-double).
South Philly Saturday nights >>>> @Bloom_Energy https://t.co/QCN61i7JET— Philadelphia 76ers (@sixers) October 25, 2026
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