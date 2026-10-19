Mπάτλερ για την επιστροφή του: «Κ@ριοληδ@ς θα εκπλαγείτε»
Άτυχος είχε σταθεί τη σεζόν που πέρασε ο Τζίμι Μπάτλερ. Ο παίκτης των Γουόριορς είχε αποχωρήσει υποβασταζόμενος από το παρκέ του Chase Center στις 20 Γενάρη και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν το χειρότερο σενάριο. Υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο έχασε το υπόλοιπο της σεζόν.
Όμως πλέον ο Jimmy Buckets επιστρέφει δριμύτερος φέτος και είναι αποφασισμένος να δείξει ότι μπορεί ακόμα να κάνει την διαφορά και να βοηθήσει τους Γουόριορς και τον Στεφ Κάρι να κάνουν ακόμα μια σπουδαία πορεία στην postseason.
«Γι' αυτό λέω, ρε καριόληδες, θα εκπλαγείτε για τα καλά αν νομίζετε ότι θα γυρίσω και θα είμαι κανένας άχρηστος παίκτης», ήταν τα λόγια του στον ρεπόρτερ των «πολεμιστών», Άντονι Σλέιτερ.
Οι Γουόριορς ήταν η μοναδική ομάδα που δεν έκανε ούτε μια κίνηση στην offseason, κάτι που έφερε αντιδράσεις για το front office.
Jimmy Butler is determined to show he can still be an impact player that can help the Warriors make one last playoff run 👊 "That's why I say y'all motherf***ers going to be real shocked if y'all think I'm going to come back and be some bum-a** player," he said. (via Anthony Slater)— Basketball Forever (@bballforever_) October 19, 2026
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