Ο Στεφ Κάρι τραυματίστηκε στον αστράγαλο στην ανοιχτή προπόνηση των Γουόριορς λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του ΝΒΑ.

Λαχτάρα για τους Γουόριορς λίγες ώρες πριν την έναρξη της regular season του ΝΒΑ. Ο Στεφ Κάρι υπέστη τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο κατά τη διάρκεια της ανοιχτής προπόνησης της ομάδας την Κυριακή, ενόψει της πρεμιέρας της σεζόν.

Ο 38χρονος διανύει τη 18η σεζόν του με το Γκόλντεν Στέιτ, με το συμβόλαιό του, αξίας 62 εκατομμυρίων δολαρίων, να πλησιάζει στη λήξη του.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο (2025-26), ο θρύλος των πολεμιστών αγωνίστηκε μόλις στο μισό των αγώνων, εξαιτίας τραυματισμών στον αστράγαλο, τον τετρακέφαλο και το γόνατο.

Την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε, είχε μέσο όρο 26,6 πόντους, με ποσοστό ευστοχίας 46,8% στα σουτ εντός πεδιάς και 39,3% στα τρίποντα.

Ο Στιβ Κερ είπε ότι μίλησε με τον Στεφ μετά την προπόνηση και του είπε ότι «είναι καλά».