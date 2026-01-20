Ο Τζίμι Μπάτλερ χάνει τη σεζόν λόγω ρήξης πρόσθιου χιαστού, ωστόσο έστειλε μήνυμα επιστροφής μετά τον τραυματισμό του στο ματς με τους Χιτ.

Ο Τζίμι Μπάτλερ αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ του Chase Center, και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν το χειρότερο σενάριο: υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν 2025/26.

Οι Ουόριορς επικράτησαν των Χιτ, αλλά η επιτυχία τους επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Μπάτλερ στα μισά της τρίτης περιόδου, ενώ ήδη είχε σημειώσει 17 πόντους απέναντι στην παλιά του ομάδα.

Συγκεκριμένα, προσπάθησε να πιάσει την μπάλα και να κερδίσει χώρο μέσα στη ρακέτα των Χιτ απέναντι στον Ντάβιον Μίτσελ, όμως το πόδι του γύρισε μόλις προσγειώθηκε στο έδαφος, χωρίς να συγκρουστεί με τον αντίπαλό του.

Αμέσως έπεσε στο παρκέ σφαδάζοντας από τους πόνους και αποχώρησε υποβασταζόμενος, αδυνατώντας να πατήσει το δεξί του πόδι. Παρ’ όλα αυτά, ο Μπάτλερ έστειλε μήνυμα επιστροφής, ανεβάζοντας μια φωτογραφία στο Instagram με τη λεζάντα: «Θα επιστρέψω πριν καν το καταλάβετε!»

Φέτος, μέτρησε 20 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ σε 38 συμμετοχές με το Γκόλντεν Στέιτ.