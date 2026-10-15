Ο Άλεν Άιβερσον αποκάλυψε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα με το αλκοόλ, όταν ολοκλήρωσε την καριέρα του στο NBA.

Τη δική του ιστορία έχει γράψει στο NBA ο Άλεν Άιβερσον, ο οποίος... μάγευε στο παρκέ. Λίγο μετά το τέλος της καριέρας του, τα πράγματα δεν είχαν εξελιχθεί καλά για τον «ΑΙ», καθώς όπως αποκάλυψε στο «The Underground Lounge» podcast, όταν αποσύρθηκε, αντιμετώπισε πρόβλημα με το αλκοόλ.

Ο Άιβερσον είχε πει ότι μία από τις καλύτερες αποφάσεις της ζωής του, είναι ότι σταμάτησε να πίνει, κάτι το οποίο του είχε δημιουργήσει θέματα. Ο ίδιος, ανέφερε ότι κάθε δεύτερη μέρα, μπορεί να έπινε δύο μπουκάλια τεκίλα, ενώ όταν έβγαινε από το σπίτι, η κατανάλωση ήταν πολύ μεγαλύτερη.

Ο Άιβερσον είπε

«Έπινα δύο μπουκάλια Don [Don Julio], περίπου. Αγόραζα πιθανότατα δύο μπουκάλια Don κάθε δεύτερη μέρα. Κοστίζουν 150 δολάρια το καθένα στο κατάστημα, οπότε ξεκινούσες κατευθείαν με 300 δολάρια. Κάθε δεύτερη μέρα. Αυτό σημαίνει 15 ημέρες τον μήνα που ξόδευα χρήματα γι' αυτό το πράγμα.

Και όταν είμαστε σε ταξίδι για μία εβδομάδα, αυτό συμβαίνει κάθε μέρα, καταλαβαίνεις τι εννοώ; Φαντάσου να βρίσκεσαι σε ένα καζίνο. Δεν μετράς καν πόσα πίνεις. Σου σερβίρουν ένα ποτήρι Don τόσο μεγάλο και, φίλε μου, βρίσκεσαι εκεί μέσα για 10 ώρες την ημέρα.

Φαντάσου πόσα τέτοια ποτήρια μπορεί να πιεις. Μπορεί να φτάσεις ακόμη και τα τέσσερα ή πέντε μπουκάλια».