Oι GMs του ΝΒΑ επέλεξαν τους κορυφαίους παίκτες σε κάθε θέση και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε την τιμητική του στους power forwards.

Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΝΒΑ, οι GMs των ομάδων της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη ψήφισαν τον καλυτερο παίκτη σε κάθε θέση. Έτσι δημιουργήθηκε μια πεντάδα από τους Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Έντουαρντς, Ντόντσιτς ως small forward, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Γιόκιτς.

Ο Greek Freak συγκέντρωσε το 70% των ψήφων στους power forwards ενώ πίσω του, πολύ μακριά ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα με 23%. Ο Γάλλος ψηλός ψηφίστηκε και ως σέντερ λαμβάνοντας το 37% των ψήφων, με τον Νίκολα Γιόκιτς να βρίσκεται στην κορυφή με 63%.

Ο Έλληνας σταρ άλλαξε... γειτονιά μετά από πολλά χρόνια στους Μπακς και πήγε στο Μαϊάμι, θέλοντας να πανηγυρίσει τον δεύτερο τίτλο της καριέρας του. Πάντως ο GMs συνεχίζουν να τον θεωρούν το κορυφαίο τεσσάρι στη λίγκα.