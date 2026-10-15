Ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, πήρε τις αποφάσεις του για το ματς με τη Μαρσέιγ.

Έγιναν γνωστοί οι 11 εκλεκτοί του κόουτς Αγκουαθίλ για το Μαρσέιγ - Ολυμπιακός. Ο Βάσκος τις έκανε τις διαφοροποιήσεις του ξεκινώντας τον Έσε ως βασικό στον άξονα και τον Γιάρεμτσουκ ως σέντερ φορ φυσικά. Ο σχηματισμός του Ολυμπιακού: Ορτέγκα ο γκολκίπερ, άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο και Σαλιακα. Κέντρο με Έσε και Πουέρτα και τριάδα με Ζότα, Τσικίνιο και Ζέλσον πίσω από τον Γιάρεμτσουκ.