Άιβερσον: «Μία από τις καλύτερες αποφάσεις της ζωής μου ήταν να σταματήσω το αλκοόλ!»

Ο θρύλος του NBA, Άλεν Άιβερσον δήλωσε ότι το να κόψει το ποτό και να παραμείνει νηφάλιος τους τελευταίους έξι μήνες ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής του.

Ο Άιβερσον αποκάλυψε ότι είναι καθαρός από το αλκοόλ το τελευταίο εξάμηνο και, όπως είπε, αυτή ήταν η καλύτερη απόφαση που έχει πάρει ποτέ στη ζωή του. Ο Hall of Famer αντιμετώπισε πρόβλημα με το ποτό στα τελευταία στάδια της καριέρας του, το οποίο επιδεινώθηκε όταν σταμάτησε να παίζει μπάσκετ.

«Μία από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρα ποτέ στη ζωή μου ήταν να σταματήσω το αλκοόλ! Είναι τώρα έξι μήνες που είμαι νηφάλιος», λέει σε συνέντευξη του στο CBS Mornings.

Μάλιστα, άλλοτε ο σταρ των Φιλαδέλφεια Σίξερς είχε αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό ότι περνούσε δύσκολες στιγμές την τελευταία χρονιά της καριέρας του.

To my fans: You all know that my life isn't perfect. I am going through some very tough times right now, like I am sure that we all do March 9, 2010

«Στους φανς μου: Όλοι ξέρετε ότι δεν είμαι τέλειος. Περνάω κάποιες δύσκολες καταστάσεις αυτή τη στιγμή, είμαι σίγουρος ότι είναι σαν αυτές που περνάμε όλοι», ήταν η δήλωση του Άλεν Άιβερσον το 2010.

Ο υπερταλαντούχος γκαρντ, που καθήλωσε τους φίλους του μπάσκετ με τις ικανότητές του, και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε ο κόσμος το μπάσκετ, πέρασε αρκετά δύσκολα με τις εξαρτήσεις του. Πλέον, όμως, νιώθει ότι έχει ξεπεράσει αυτό το στάδιο της ζωής του και έχει πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

«Είμαι πολύ καλύτερα τώρα από ό,τι όταν έπινα. Όταν είσαι μεθυσμένος, δεν νιώθεις ο εαυτός σου. Όσο το βλέπω σε άλλους ανθρώπους, τόσο πιο χαρούμενος γίνομαι με την απόφαση που πήρα. Και όσο περισσότερο βλέπω τα άτομα γύρω μου να το εκτιμούν, το λατρεύω ακόμη περισσότερο».

Ο Άιβερσον προμοτάρει αυτή τη περίοδο τη αυτοβιογραφία του με τίτλο «Misunderstood», στην οποία μοιράζεται όλες τις πτυχές του εαυτού του, από τις πιο σκοτεινές, μέχρι αυτές που έλαμψε στα παρκέ του ΝΒΑ.