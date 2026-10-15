Σπόελστρα για Αντετοκούνμπο: «Γινόμαστε μάρτυρες του μεγαλείου του»
Έβγαλε το... καπέλο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Έρικ Σπόελστρα! Ο Γιάννης ήταν αψεγάδιαστος στη νίκη των Χιτ εις βάρος των Νετς (144-128) για την preseason του NBA. Ο «Greek Freak» άγγιξε το triple-double, έχοντας 20 πόντους, 15 ριμπάουντ και 9 ασίστ, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, πέντε ημέρες πριν από την έναρξη του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον πλανήτη.
Μετά το πέρας του αγώνα, ο προπονητής του Μαϊάμι, Έρικ Σπόελστρα, αποθέωσε τον παίκτη του, μιλώντας για μεγαλείο και υπογράμμισε πως νιώθει ευγνώμων, που τον έχει στις τάξεις της ομάδας του.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Σπόελστρα:
«Γινόμαστε μάρτυρες αυτού του επιπέδου μεγαλείου. Τον είδαμε σε εκρήξεις, ειδικά στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης. Είμαστε ευγνώμονες που τον έχουμε στη δική μας πλευρά, με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ.
Επιθετικά δεν έχω πολλά παράπονα. Υπάρχουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες στις αποστάσεις μας που με ενοχλούν, αλλά η μπάλα κυκλοφορεί και βρίσκουμε τα σουτ που θέλουμε. Προφανώς ο Γιάννης δημιουργεί μεγάλο μέρος αυτής της δυναμικής, ενώ και η δεύτερη πεντάδα μας δημιουργεί πολύ καλές προσπάθειες. Πρέπει, όμως, να βελτιώσουμε την άμυνά μας. Η άμυνά μας στο pick-and-roll στο πρώτο ημίχρονο ήταν πραγματικά κακή».
Erik Spoelstra on Giannis Antetokounmpo: “You can witness that level of greatness… We’re very grateful to have him on our side in a Miami Heat uniform.” Spo also liked Miami’s offense, but was blunt about the defense: “Our pick-and-roll defense in the first half was really bad.” https://t.co/d1hrUYEVcD— Brook HO (@JeremyHuai) October 15, 2026
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