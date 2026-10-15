Οι Μαϊάμι Χιτ υπερκέρασαν το εμπόδιο των Μπρούκλιν Νετς (144-128) στη Φλόριντα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί πληθωρική εμφάνιση.

Κάντε στην... άκρη, περνά ο «Greek Freak»! Οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν των Μπρούκλιν Νετς με 144-128, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι κυριαρχικός δείχνοντας πως είναι σε τρομερή κατάσταση, πέντε ημέρες πριν το πρώτο επίσημο τζάμπολ στο NBA.

🏀 WEDNESDAY'S FINAL SCORES 🏀 Giannis Antetokounmpo's big-time double-double powers the @MiamiHEAT to the win, improving their preseason record to 3-1! Andrew Wiggins: 19 PTS, 6 REB Davion Mitchell: 13 PTS, 5 AST, 2 STL https://t.co/O3nxEyGFP8 October 15, 2026

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας αστέρας σκόραρε 20 πόντους (8/10 δίποντα, 4/9 βολές), μάζεψε 15 ριμπάουντ, μοίρασε 9 ασίστ, έκλεψε μία μπάλα και έσβησε τρεις φορές τα... φώτα των αντιπάλων του, σε 23:41.

GIANNIS, ONE OF MIAMI'S PLAYMAKERS 🤩 https://t.co/D0Ca3RdGE0 October 15, 2026

Για την ομάδα του Σπόελστρα, εκτός έμεινε ο Μπαμ Αντεμπάγιο και ο Πέλε Λάρσον. Ξέχωρα από τον εντυπωσιακό Γιάννη, για τους Χιτ βρέθηκαν σε καλή βραδιά οι Άντριου Γουίγκινς (19 πόντοι, 8/15 σουτ), Ντέιβιον Μίτσελ (13 πόντοι, 5 ασίστ), Κλέι Τόμπσον (12 πόντοι, 2/7 τρίποντα), Μπόμπι Πόρτις (12 πόντοι), Τιμ Χάρνταγουεϊ (14 πόντοι), Ράιαν Κόνγουελ (13 πόντοι) και Σιμόνε Φοντέκιο (11 πόντοι, 3/4 τρίποντα).

Στον αντίποδα, για τους Νετς το «πρώτο βιολί» ήταν ο Μάικλ Πόρτερ με 27 πόντους σε 27 λεπτά (5/9 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 5/6 βολές), με τους Ιγκόρ Ντέμιν (17 πόντοι), Μο Βάγκνερ (15 πόντοι), Μικέλ Μπράουν (15 πόντοι) και Νολάν Τραορέ (12 πόντοι, 5 ασίστ), να είναι συμπαραστάτες του.

Τα ξημερώματα της 17ης Οκτωβρίου στις 02:00, το Μαϊάμι θα κοντραριστεί με τους Μάτζικ στο Ορλάντο, στο τελευταίο ματς της preseason. Στον πρώτο αγώνα της κανονικής περιόδου του «μαγικού κόσμου», η παρέα του Αντετοκούνμπο θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς του Άντονι Έντουαρντς (22/10, 02:30).