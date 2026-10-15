Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκπληκτικός απέναντι στους Νετς, με τον «Greek Freak» σε δηλώσεις του να εστιάζει στο πόσο καλά νιώθει αλλά και στον rookie, Ράιαν Κόνγουελ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άγγιξε το triple-double (20 πόντους, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ) στο 144-128 των Μαϊάμι Χιτ κόντρα στους Μπρούκλιν Νετς για την preseason και σε δηλώσεις του στάθηκε στο πόσο καλά νιώθει κατά τη διάρκεια που βρίσκεται στο παρκέ, ενώ εκθείασε τον rookie, Ράιαν Κόνγουελ.

Ο «Greek Freak» και όλος ο οργανισμός της Φλόριντα αδημονούν για το πρώτο τζάμπολ του NBA, καθώς φέτος υπάρχουν υψηλές προσδοκίες στο Μαϊάμι. Ο Γιάννης υπογράμμισε πως βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο και ότι νιώθει όλο και καλύτερα ματς με το ματς. Εν συνεχεία, έπλεξε το εγκώμιο του 22χρονου rookie, Ράιαν Κόνγουελ, ο οποίος επιλέχθηκε στο Νο37 του φετινού draft και έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις στα πρώτα του παιχνίδια με τους Χιτ. Ενδεικτικά, απέναντι στους Νετς σκόραρε 13 πόντους και είχε δύο κλεψίματα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο:

«Νομίζω ότι όσο περισσότερο παίζω, τόσο πιο άνετα θα νιώθω. Αλλά είμαι καλά. Είμαι σε καλό σημείο, σε πολύ καλό σημείο. Ο Κόνγουελ είναι καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης, δέχεται την καθοδήγηση και κάνει τη σωστή επιλογή. Θα έχει σπουδαίο μέλλον σε αυτή τη λίγκα. Είμαι ενθουσιασμένος. Ανυπομονώ να παίξω μαζί του».