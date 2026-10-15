Αντετοκούνμπο: «Είμαι καλά, είμαι σε καλό σημείο»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άγγιξε το triple-double (20 πόντους, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ) στο 144-128 των Μαϊάμι Χιτ κόντρα στους Μπρούκλιν Νετς για την preseason και σε δηλώσεις του στάθηκε στο πόσο καλά νιώθει κατά τη διάρκεια που βρίσκεται στο παρκέ, ενώ εκθείασε τον rookie, Ράιαν Κόνγουελ.
Ο «Greek Freak» και όλος ο οργανισμός της Φλόριντα αδημονούν για το πρώτο τζάμπολ του NBA, καθώς φέτος υπάρχουν υψηλές προσδοκίες στο Μαϊάμι. Ο Γιάννης υπογράμμισε πως βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο και ότι νιώθει όλο και καλύτερα ματς με το ματς. Εν συνεχεία, έπλεξε το εγκώμιο του 22χρονου rookie, Ράιαν Κόνγουελ, ο οποίος επιλέχθηκε στο Νο37 του φετινού draft και έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις στα πρώτα του παιχνίδια με τους Χιτ. Ενδεικτικά, απέναντι στους Νετς σκόραρε 13 πόντους και είχε δύο κλεψίματα.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο:
«Νομίζω ότι όσο περισσότερο παίζω, τόσο πιο άνετα θα νιώθω. Αλλά είμαι καλά. Είμαι σε καλό σημείο, σε πολύ καλό σημείο. Ο Κόνγουελ είναι καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης, δέχεται την καθοδήγηση και κάνει τη σωστή επιλογή. Θα έχει σπουδαίο μέλλον σε αυτή τη λίγκα. Είμαι ενθουσιασμένος. Ανυπομονώ να παίξω μαζί του».
Giannis on Heat rookie Ryan Conwell: “He’s a good player. Very good player. Coachable. Makes the right play and he’s going to have a great future in this league, I’m excited to play with him.” (h/t @WadexFlash) https://t.co/jK7FijNZVm— Hot Hot Hoops (@hothothoops) October 15, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.