Αντετοκούνμπο: «Το Μαϊάμι είναι ο οργανισμός που θα αναδείξει τον καλύτερο εαυτό μου»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε δηλώσεις στο «Associated Press» και μίλησε για το νέο ξεκίνημα της καριέρας του και στους λόγους που τον οδήγησαν να παίξει για τους Χιτ.

Στην απόφασή του να αφήσει τους Μπακς και να μετακομίσει στους Χιτ, αναφέρθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε δηλώσεις του στο «Associated Press».

Συγκεκριμένα ο «Greek Freak» τόνισε πως ένιωθε ότι βρισκόταν σε ζώνη άνεσης και ήθελε νέα πρόκληση, ενώ πρόσθεσε επίσης πως στο Μαϊάμι θα αναδείξει τον καλύτερό του εαυτό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Νιώθω ότι βρισκόμουν στη ζώνη άνεσής μου για πολλά χρόνια και ήθελα απλώς μια νέα πρόκληση. Και πιστεύω πως στο σημείο που βρίσκεται τώρα η καριέρα μου το Μαϊάμι είναι ο οργανισμός που θα αναδείξει τον καλύτερο εαυτό μου. Είναι ένας οργανισμός που λατρεύει τον ανταγωνισμό. Σε κάθε παιχνίδι σε κάθε λεπτό.

Το ίδιο ισχύει και για εμένα. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος, οπότε ελπίζω ότι το να βρίσκομαι εδώ θα μου επιτρέψει να ανταγωνιστώ, να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει παιχνίδια και να φτάσουμε στον απόλυτο στόχο που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Λατρεύω την κουλτούρα και θέλω να βρίσκομαι σε ένα μέρος που μπορεί να αναδείξει τον καλύτερο εαυτό μου. Θέλω να παίζω όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια και να είμαι διαθέσιμος για τους συμπαίκτες μου όσο μπορώ. Θα είμαι ειλικρινής. Πέρυσι, όταν έπαιζα, θεωρώ ότι αγωνίστηκα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Στα πρώτα 15 παιχνίδια πίστευα ότι μπορώ να είμαι ανάμεσα στους υποψήφιους για το βραβείο του MVP.

Mερικές φορές, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θέλεις, τελικά συμβαίνει το αντίθετο. Ξέρω ότι όταν είμαι υγιής και έχω σωστή νοοτροπία είμαι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Απλώς προσπαθώ να ενταχθώ στην ομάδα και όταν βρίσκω χρόνο να είμαι ο εαυτός μου, τότε θα είμαι ο εαυτός μου».

