NBA: Οι 99 κορυφαίοι παίκτες φέτος στη λίγκα, εκτός πεντάδας ο Γιάννης
Σε λίγες μέρες ξεκινά η regular season του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο και το Bleacher Report θέλησε να βάλει τον κόσμο στο κλίμα. Διάλεξε τους κορυφαίους παίκτες αυτή τη στιγμή στο ΝΒΑ και έφτιαξε τη λίστα με το ΤΟP 99. O Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι στην 7η θέση.
Tην τριάδα αυτής της λίστας γεμάτης ποιότητα αποτελούν οι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Γουεμπανιάμα και Γιόκιτς. Στην πεντάδα είναι και οι Έντουαρντς και Λούκα Ντόντσιτς.
Στο Νο.12 ο Ντουράντ, στο Νο.14 ο Λέοναρντ που γύρισε στο Τορόντο, ενώ 15ος είναι ο Χαλιμπέρτον πο επιστρέφει στη δράση. Ο πρωταθλητής Τάουνς με τους Νικς είναι οριακά στην 20άδα (19ος).
THE TOP 99 PLAYERS IN THE NBA 🤯👀 79. DP 62. PG13 55. Dame 40. Paolo 22. LeBron 12. KD 9. Steph 3. Shai Full List here: https://t.co/cbIAJ4jGCO https://t.co/fo2uMYANgi— Bleacher Report (@BleacherReport) October 15, 2026
Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα
1. Γιόκιτς
2. Γουεμπανιάμα
3. Γκίλτζιους-Αλεξάντερ
4. Ντόντσιτς
5. Έντουαρντς
6. Μπράνσον
7. Αντετοκούνμπο
8. Κάνινγχαμ
9. Κάρι
10. Τέιτουμ
Δείτε εδώ αναλυτικά τους TOP 99
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