NBA: Οι 99 κορυφαίοι παίκτες φέτος στη λίγκα, εκτός πεντάδας ο Γιάννης

NBA: Οι 99 κορυφαίοι παίκτες φέτος στη λίγκα, εκτός πεντάδας ο Γιάννης

Νίκος Καρφής
NBA: Οι 99 κορυφαίοι παίκτες φέτος στη λίγκα, εκτός πεντάδας ο Γιάννης
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Το Bleacher Report έφτιαξε τη λίστα με τους 99 κορυφαίους παίκτες στο ΝΒΑ.

Σε λίγες μέρες ξεκινά η regular season του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο και το Bleacher Report θέλησε να βάλει τον κόσμο στο κλίμα. Διάλεξε τους κορυφαίους παίκτες αυτή τη στιγμή στο ΝΒΑ και έφτιαξε τη λίστα με το ΤΟP 99. O Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι στην 7η θέση.

Tην τριάδα αυτής της λίστας γεμάτης ποιότητα αποτελούν οι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Γουεμπανιάμα και Γιόκιτς. Στην πεντάδα είναι και οι Έντουαρντς και Λούκα Ντόντσιτς.

Στο Νο.12 ο Ντουράντ, στο Νο.14 ο Λέοναρντ που γύρισε στο Τορόντο, ενώ 15ος είναι ο Χαλιμπέρτον πο επιστρέφει στη δράση. Ο πρωταθλητής Τάουνς με τους Νικς είναι οριακά στην 20άδα (19ος).

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα

1. Γιόκιτς

2. Γουεμπανιάμα

3. Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

4. Ντόντσιτς

5. Έντουαρντς

6. Μπράνσον

7. Αντετοκούνμπο

8. Κάνινγχαμ

9. Κάρι

10. Τέιτουμ

Δείτε εδώ αναλυτικά τους TOP 99

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

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