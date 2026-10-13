Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς σχολίασε τις αλλαγές που έχουν γίνει στους Χιτ και θεωρεί ότι η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, θα είναι εξαιρετική φέτος.

Αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ στη νέα σεζόν του NBA (20/10), με την ανυπομονησία να είναι μεγάλη. Μία από τις ομάδες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον, είναι οι Χιτ, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές.

Η ομάδα του Μαϊάμι, έχει... φρεσκαριστεί και πλέον στο πλάι του Μπαμ Αντεμπάγιο, υπάρχει ένας ακόμη σούπερ σταρ. Ο λόγος για τον δικό μας, Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος είναι έτοιμος για μία νέα εμπειρία στην καριέρα του, με στόχο του να οδηγήσει τους Χιτ στην κορυφή.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ήταν καλεσμένος στο podcast «Mind the Game» με τον Στιβ Νας και μίλησε για τη νέα ομάδα των Χιτ, με τον ίδιο να πιστεύει ότι θα είναι εξαιρετικοί φέτος, αποθεώνοντας πολλούς παίκτες της ομάδας, αλλά και τον Έρικ Σποέλστρα.

Ο ΛεΜπρόν είπε

«Οι πρώτες μου σκέψεις; Θα είναι εξαιρετικοί.

Προφανώς, έχουμε δει τι μπορεί να κάνει ο Μπαμ τα τελευταία χρόνια. Έχει αρχίσει να σουτάρει πολύ περισσότερο από το τρίποντο. Αυτό είναι καθοριστικό.

Ξέρουμε ότι ο Γιάννης χρειάζεται χώρο. Θέλει χώρο. Δημιουργεί χώρο. Είναι πραγματικά αποτελεσματικός όταν μπορεί να επιτεθεί από τις 45 μοίρες ή να βρει διαδρόμους προς το καλάθι, έχοντας γύρω του παίκτες που δημιουργούν τις απαραίτητες αποστάσεις. Επομένως, πιστεύω ότι η ικανότητα του Μπαμ να σουτάρει πλέον από το τρίποντο βοηθάει πάρα πολύ.

Πιστεύω ότι αμυντικά θα είναι εξαιρετικοί. Κοιτάζεις τον Γουίγκινς, τον Μπαμ, τον Γιάννη, τον Ντέιβιον Μίτσελ. Είναι παίκτες που στηρίζουν μεγάλο μέρος του παιχνιδιού τους στην άμυνα. Θα είναι εξαιρετικοί.

Έχεις τον Σπο εκεί. Ο Σπο πάντα θα ξέρει πώς να τοποθετήσει τα κομμάτια στη σωστή θέση και να αξιοποιήσει τον κάθε παίκτη με τον κατάλληλο τρόπο.

Και μετά προσθέτεις τον Κλέι. Πιστεύω ότι η προσθήκη του Κλέι δίνει στον Μπαμ ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά, καθώς μπορεί να πει: “Εντάξει, τώρα έχω λίγο περισσότερο χώρο”. Το ίδιο ισχύει και με τον Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ, ο οποίος προσφέρει επίσης περισσότερο χώρο στο γήπεδο.

Ο Μπόμπι Πόρτις είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες. Τον λατρεύω. Είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες. Φέρνει ένταση και σκληράδα και είναι νικητής. Είναι επίσης πρωταθλητής. Έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση και γνωρίζει τι απαιτείται για να φτάσεις μέχρι το τέλος.

Αυτή είναι μια ομάδα που προκαλεί μεγάλο ενθουσιασμό».

