Ο Λεμπρόν Τζέιμς παραμένει free agent και ο Άντονι Έντουαρντς απένειμε κάλεσμα να πάει στη Μινεσότα.

Μεγάλο παραμένει το ερωτηματικό όσον αφορά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτος στο NBA λίγους μήνες πριν κλείσει τα 42 του!

Πάντως έχουν αρχίσει ήδη οι αστέρες του καλύτερου πρωταθλήματος του πλανήτη να τον «ψήνουν» προκειμένου να βρεθεί στην δική τους ομάδα. Όπως έκανε και ο Άντονι Έντουαρντς.

Στο περιθώριο της παρουσίας του «Ant» σε εκδήλωση για συλλεκτικές κάρτες, ήταν χαρακτηριστική η αντίδρασή του μόλις του έδωσαν εκείνη του Λεμπρόν Τζέιμς.

«Μπρον, Μπρον, έλα στη Μινεσότα, έχουμε την κάρτα σου» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Έντουαρντς.

Ο Λεμπρόν μετράει 1.622 ματς κανονικής περιόδου στο NBA έχοντας κατά μέσο όρο 26.8 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 7.4 ασίστ.