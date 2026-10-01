Ο Κέντρικ Πέρκινς έκανε την πρόβλεψή του για τον MVP του NBA τη σεζόν 2026-2027 και «ψήφισε» τον Άντονι Έντουαρντς.

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σεζόν στο NBA, εκεί όπου υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Μία από τις ομάδες που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον, είναι οι Τίμπεργουλβς, οι οποίοι έχουν πλέον στο ρόστερ τους και τον Λαμέλο Μπολ.

Η Μινεσότα έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό σύνολο και δικαιολογημένα υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Κέντρικ Πέρκινς, από την πλευρά του, πιστεύει ότι ο αστέρας των Τίμπεργουλβς, Άντονι Έντουαρντς, θα κάνει τη διαφορά.

Ο πρώην πρωταθλητής του NBA και πλέον αναλυτής στο ESPN, έκανε την πρόβλεψή του για τον MVP της σεζόν και «ψήφισε» τον Έντουαρντς.

Ο Πέρκινς είπε

«Ναι, πιστεύω ότι βρίσκεται υπό πίεση, αλλά πιστεύω επίσης ότι θα κατακτήσει το βραβείο του MVP αυτή τη σεζόν, επειδή θα έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί στη φυσική του θέση, δηλαδή στο “δύο”, και θα μπορεί να σκοράρει κατά βούληση παίζοντας στο πλευρό του ΛαΜέλο Μπολ.

Κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι ο ΛαΜέλο Μπολ δεν έχει πραγματικά αγωνιστεί σε στιγμές μεγάλης πίεσης και δεν έχει παίξει μπάσκετ με ουσιαστικό διακύβευμα στο υψηλότερο επίπεδο. Όμως ο Άντονι Έντουαρντς… Κοιτάξτε, αποκαλώ τον εαυτό μου “groupie” του NBA, επειδή στην καριέρα μου έπαιξα με τόσους πολλούς Hall of Famers. Υπάρχουν όμως δύο Hall of Famers που ξεχωρίζουν για μένα: ο Κέβιν Γκαρνέτ, με τον οποίο μοιράστηκα το παρκέ, και ο Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που σου δίνουν αυτό το έξτρα κίνητρο. Κάποιοι σου προσφέρουν ένα επίπεδο αυτοπεποίθησης και “swag”. Ο Άντονι Έντουαρντς είναι ένας από αυτούς».