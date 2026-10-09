Αντετοκούνμπο: «Είμαι στο TOP 20 όλων των εποχών, θα πάω στο TOP 10»

O Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ξεκάθαρος για το που ανήκει ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής οι Χιτ επικράτησαν των Πέλικανς με 128-118 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε πως είναι έτοιμος για τα επίσημα ματς, αν και δεν χρησιμοποιήθηκε πολύ, κάτι που συμβαίνει σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις στην preseason.

Ο Greek Freak έμεινε στο παρκέ για 18 λεπτά και πρόλαβε να γίνει ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Είχε 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, 2 λάθη και ένα κλέψιμο. Eίχε 8/13 δίποντα και 2/5 βολές, κάνοντας και ένα τρομερό κάρφωμα πάνω στον Μίσι.

Λίγες ώρες πριν ο σταρ του Μαϊάμι μίλησε σε παιδιά κατά τη διάρκεια ενός camp και τους έδειξε πως πρέπει να δουλεύουν σκληρά για να βελτιωθούν, ενώ τοποθέτησε τον εαυτό του στους 20 κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών.

«Δεν ήμουν κορυφαίο pick. Δεν ήμουν rookie της σεζόν. Δεν ήμουν όλα αυτά. Αλλά θα σας πω ένα πράγμα, είμαι στο TOP 20 όλων των εποχών. Θα πάω στο TOP 10», ήταν τα λόγια του Greek Freak που είναι αποφασισμένος να μεγαλώσει την τροπαιοθήκη του σε ατομικό και φυσικά σε συλλογικό επίπεδο, κατακτώντας πρωτάθλημα με το Μαϊάμι, αφού έχει ήδη ένα με τους Μπακς.