Αντετοκούνμπο: «Είμαι στο TOP 20 όλων των εποχών, θα πάω στο TOP 10»
Τα ξημερώματα της Παρασκευής οι Χιτ επικράτησαν των Πέλικανς με 128-118 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε πως είναι έτοιμος για τα επίσημα ματς, αν και δεν χρησιμοποιήθηκε πολύ, κάτι που συμβαίνει σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις στην preseason.
Ο Greek Freak έμεινε στο παρκέ για 18 λεπτά και πρόλαβε να γίνει ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Είχε 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, 2 λάθη και ένα κλέψιμο. Eίχε 8/13 δίποντα και 2/5 βολές, κάνοντας και ένα τρομερό κάρφωμα πάνω στον Μίσι.
Λίγες ώρες πριν ο σταρ του Μαϊάμι μίλησε σε παιδιά κατά τη διάρκεια ενός camp και τους έδειξε πως πρέπει να δουλεύουν σκληρά για να βελτιωθούν, ενώ τοποθέτησε τον εαυτό του στους 20 κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών.
«Δεν ήμουν κορυφαίο pick. Δεν ήμουν rookie της σεζόν. Δεν ήμουν όλα αυτά. Αλλά θα σας πω ένα πράγμα, είμαι στο TOP 20 όλων των εποχών. Θα πάω στο TOP 10», ήταν τα λόγια του Greek Freak που είναι αποφασισμένος να μεγαλώσει την τροπαιοθήκη του σε ατομικό και φυσικά σε συλλογικό επίπεδο, κατακτώντας πρωτάθλημα με το Μαϊάμι, αφού έχει ήδη ένα με τους Μπακς.
Giannis says he’s a top 20 player of all time “I wasn't a top pick. I wasn't Rookie of the Year. I wasn't all of that. But I'll tell you one thing, I'm top 20 of all time... I'm gonna get top 10.” (Via @Giannis_An34 ) https://t.co/OCaNYYrWlc— NBACentral (@TheDunkCentral) October 8, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.