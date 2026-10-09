Απολαύστε την καρφωματάρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στους Πέλικανς, αλλά και τις καλύτερες φάσεις του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζεσταίνεται ενόψει της regular season και δεν σταματά να δείχνει την ποιότητα του. Σε ματς που έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής, οι Χιτ επικράτησαν των Πέλικανς με 128-118.

Πρωταγωνιστής στη νίκη του Μαϊάμι ήταν ο Greek Freak αν και έπαιξε μόλις 18 λεπτά. Ο Έλληνας σταρ πρόλαβε να γράψει 18 πόντους και μάλιστα πρόσφερε μια φοβερή φάση στο κοινό.

Άλλωστε ο Γιάννης όλα αυτά τα χρόνια που μαγεύει στο ΝΒΑ μας έχει δείξει πως είναι μια μηχανή highlights και ένας από τους πιο εντυπωσιακούς παίκτες της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη.

Κόντρα στη Νέα Ορλεάνη πάτησε γερά και ισοπέδωσε τον Μίσι που προσπάθησε να τον κόψει. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει απλά να κάνεις στην άκρη και όχι να επιχειρήσεις να φράξεις τον δρόμο του Γιάννη.

Απολαύστε τον