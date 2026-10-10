Γουεμπανιάμα: Ο σταρ του ΝΒΑ που έγινε η φωνή των μαθητών στη Γαλλία
Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα δεν ξεχωρίζει μόνο για το σπάνιο ταλέντο και το ύψος του στα παρκέ του NBA, αλλά και για την ωριμότητα και την κοινωνική του ευαισθησία, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Σε μια εποχή όπου πολλοί αθλητές επιλέγουν την ασφάλεια της ουδετερότητας και της αποστασιοποίησης για να μην έχουν προσωπική φθορά, ο Γάλλος σταρ του ΝΒΑ αποδεικνύει ότι τα πραγματικά ινδάλματα δεν φοβούνται να πάρουν θέση για ζητήματα που αγγίζουν την καθημερινότητα, το μέλλον και τις αγωνίες της νεολαίας.
Πριν από λίγο καιρό, με αφορμή τις κινητοποιήσεις και τις ανησυχίες των μαθητών στη Γαλλία, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα προέβη σε μια δήλωση που έκανε αίσθηση και συζητήθηκε ευρέως. Θυμίζοντας σε όλους ότι δεν πάει πολύς καιρός από τότε που ήταν κι εκείνος μαθητής Λυκείου, στάθηκε ανοιχτά στο πλευρό της νέας γενιάς.
Αναγνώρισε τις συστημικές ανισότητες που έχουν ριζώσει στην κοινωνία και εξέφρασε τη χαρά του για το γεγονός ότι οι μαθητές υψώνουν τη φωνή τους και διεκδικούν να ακουστούν. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, τους ακούει, τους στηρίζει και ελπίζει πως το ίδιο θα πράξουν και όσοι βρίσκονται στα ανώτερα κλιμάκια της εξουσίας.
«Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που ήμουν κι εγώ μαθητής Λυκείου. Υπάρχουν συστημικές ανισότητες που έχουν ριζώσει στην κοινωνία μας και χαίρομαι που οι μαθητές στα Λύκεια της Γαλλίας υψώνουν τη φωνή τους και διεκδικούν να ακουστούν. Τους ακούω, τους στηρίζω, και ελπίζω πως το ίδιο θα κάνουν και εκείνοι που βρίσκονται στα ανώτερα κλιμάκια της εξουσίας» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα.
Η παρέμβαση αυτή είναι βαθιά σημαντική για πολλούς λόγους. Αρχικά, αναδεικνύει την αυθεντική ενσυναίσθηση ενός νέου ανθρώπου που, παρά τη ραγδαία καταξίωση και τη δημοσιότητα, δεν ξεχνά τις ρίζες και τα προβλήματα της ηλικίας του. Παράλληλα, δίνει τον τόνο με τη στάση του σε δομικά κοινωνικά προβλήματα, καλώντας παράλληλα τους αρμόδιους να αφουγκραστούν τις διεκδικήσεις των μαθητών αντί να τις αγνοούν.
Η στάση του Βίκτορ Γουεμπανιάμα επιβεβαιώνει ότι η επιρροή ενός κορυφαίου αθλητή μπορεί να ξεπεράσει τα στενά όρια του αθλητισμού. Γίνεται έτσι ένα ισχυρό πρότυπο που εμπνέει τους νέους να μην σωπαίνουν, αλλά να διεκδικούν με αυτοπεποίθηση το μέλλον που τους αξίζει.
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Γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1975 στην Αθήνα και ξεκίνησε το ταξίδι στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας το… μακρινό 1994, από την εφημερίδα «Αθλητική Ηχώ». Έχει εργαστεί για περισσότερα από δέκα χρόνια στην εφημερίδα «Η Βραδυνή», ενώ υπήρξε μέλος και της συντακτικής ομάδας του περιοδικού «Τρίποντο», το οποίο άφησε το δικό του αποτύπωμα στον χώρο των περιοδικών εκδόσεων και του μπάσκετ στην Ελλάδα. Στη διάρκεια της πολυετούς πορείας του έχει καλύψει δημοσιογραφικά σημαντικά γεγονότα του μπάσκετ, έχοντας την τύχη να ζήσει από κοντά μεγάλες στιγμές του ελληνικού μπάσκετ. Από τον Νοέμβριο του 2025 αποτελεί μέλος της οικογένειας του Gazzetta. Θεωρεί δάσκαλό του τον δημοσιογράφο Τάκη Ευσταθίου, από τον οποίο πήρε τις βάσεις για την πορεία του στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας.