Oι Χιτ επικράτησαν με 128-118 σε φιλικό των Πέλικανς, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σε ρυθμούς preseason κινούνται στο ΝΒΑ. Τα ξημερώματα της Παρασκευής οι Χιτ κοντραρίστηκαν με τους Πέλικανς και επικράτησαν με 128-118, δείχνοντας καλό πρόσωπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε πως είναι έτοιμος για τα επίσημα ματς, αν και δεν χρησιμοποιήθηκε πολύ, κάτι που συμβαίνει σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις στην preseason.

Ο Greek Freak πάτησε για 18 λεπτά στο παρκέ και πρόλαβε να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Είχε 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, 2 λάθη και ένα κλέψιμο. Eίχε 8/13 δίποντα και 2/5 βολές, κάνοντας και ένα τρομερό κάρφωμα πάνω στον Μίσι.

Ο Γουίγκινς είχε 13 πόντους, ενώ ο Πόρτις πρόσθεσε 11 πόντους. Από την άλλη πλευρά 14 μέτρησε ο Πουλ, από 12 είχαν οι Μπέι και Πιέρ, ενώ ο Μίσι άγγιξε το double double με 11 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Οι Χιτ έχουν 2 νίκες σε 2 ματς στα φιλικά, ενώ οι πελεκάνοι με αυτό το αποτέλεσμα έπεσαν στο 1-1. Μια σεζόν που έχουν βάλει ψηλά τον πήχη με την έλευση του Γιάννη αλλά και του Κλέι Τόμπσον.