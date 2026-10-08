Χαλιμπέρτον: Μετά από 472 μέρες ο ηγέτης της Ιντιάνα επέστρεψε στα παρκέ

O Tαϊρίς Χαλιμπέρτον, ο μεγάλος άτυχος των τελικών του 2025, επέστρεψε στη δράση μετά από 472 μέρες.

Οι Πέισερς έφτασαν μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2025, αλλά ηττήθηκαν από τους Θάντερ στο Game 7. Ίσως η ιστορία να έχει γραφτεί διαφορετικά αν ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον δεν τραυματιζόταν σοβαρά στον 7ο τελικό.

Ο σταρ της Ιντιάνα είχε ξεκινήσει τον τελικό με το πόδι στο γκάζι, αλλά σε μια ανύποπτη φάση υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα και αποχώρησε σε μια πολύ σκληρή στιγμή και άδικη για όλη την πορεία των Πέισερς μέχρι τον τελικό, αλλά και για όλα τα απίθανα shows που χάρισε στα playoffs του 2025.

Πλέον ο Hali είναι και πάλι υγιής και επέστρεψε στη δράση μετά από 472 μέρες. Η επιστροφή του συνδυάστηκε με νίκη 123-112 επί των Τίμπεργουλβς για την preseason, σε ματς που μέτρησε 7 πόντους με 3/8 σουτ, 6 ασίστ, ένα κλέψιμο και δύο κοψίματα σε 16 λεπτά. Αποθεώθηκε από τον κόσμο και θέλει να θυμίσει και πάλι τον παίκτη που θαυμάσαμε πριν τραυματιστεί.

«Έχουν περάσει 472 μέρες από τότε που έπαιξα ένα παιχνίδι. Δεν θα ήθελα να το κάνω πουθενά αλλού παρά στο δεύτερο σπίτι μου... Το Iowa State είναι τόσο ξεχωριστό για μένα.», ανέφερε.

Καλώς ήρθες πίσω Ταϊρίς!