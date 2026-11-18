Μία πολύ... ιδιαίτερη άποψη του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, σχετικά με τους GM του NBA.

Ο σούπερ σταρ των Πέισερς, Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, πραγματοποίησε στις αρχές της σεζόν τη μεγάλη επιστροφή του, μετά από έναν χρόνο απουσίας από τα παρκέ. Ο ίδιος, πρόλαβε να παίξει σε τέσσερα ματς, αλλά στάθηκε άτυχος, καθώς τραυματίστηκε ξανά.

Ο Χαλιμπέρτον, φιλοξενήθηκε στο «Nothing Silent Podcast» και ένα από τα θέματα που συζήτησε, αφορούσε τους general manager του NBA. Ο νεαρός γκαρντ είχε μία πολύ ιδιαίτερη άποψη, καθώς πιστεύει ότι οι GM, χρησιμοποιούν το AI πολλές φορές για να πάρουν αποφάσεις σχετικά με τα ρόστερ των ομάδων.

Ο Χαλιμπέρτον είπε

«Λοιπόν, πιστεύω ότι το παιχνίδι είναι απρόσβλητο από την τεχνητή νοημοσύνη, σωστά; Θεωρώ ότι το ίδιο το άθλημα του μπάσκετ είναι σίγουρα απρόσβλητο από το AI. Υπάρχουν, όμως, άλλοι τομείς γύρω από το άθλημα στους οποίους πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να έχει –και πιθανότατα ήδη έχει– επιρροή.

«Δεν πιστεύετε ότι υπάρχουν γενικοί διευθυντές που ρωτούν το ChatGPT: “Ποιον παίκτη πρέπει να ανταλλάξουμε για να αποκτήσουμε; Ποια συμφωνία θα είχε οικονομικό νόημα;”. Δηλαδή, αναζητούν γρήγορες απαντήσεις σε ζητήματα για τα οποία υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται στους οργανισμούς τους και μπορούν να τους απαντήσουν. Αλλά μερικές φορές ένας GM μπορεί απλώς να θέλει μια γρήγορη απάντηση.

Σίγουρα υπάρχουν GM εκεί έξω που κάνουν τέτοιες ερωτήσεις, κάτι που είναι λίγο τρομακτικό αν το σκεφτείς, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν τα γνωρίζει όλα και, ταυτόχρονα, κάνει αρκετά συχνά λάθος. Υπάρχουν ορισμένες πτυχές των στατιστικών και άλλων δεδομένων που δεν μπορεί πάντα να ερμηνεύσει πλήρως.

Οπότε, πιστεύω ότι πιθανότατα υπάρχει τρόπος με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να έχει ακόμη μεγαλύτερη παρουσία στον αθλητισμό. Ελπίζω, όμως, να μη συμβεί αυτό, γιατί θεωρώ ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το πιο σημαντικό στοιχείο».