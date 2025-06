Οι Πέισερς έχασαν την κορυφαία ευκαιρία της ιστορίας τους για τίτλο και ο Νίκος Καρφής γράφει για τον... πληγώμενο ηγέτη τους που άξιζε άλλη μια μεγάλη στιγμή στο Game 7.

Η ζωή πολλές φορές είναι άδικη. Η μοίρα σου παίζει άσχημα παιχνίδια και μπορεί να σε ρίξει στα... τάρταρα. Για ανθρώπους που σεβάστηκαν το άθλημα και έδωσαν και την ψυχή τους για να οδηγήσουν έναν οργανισμό στη δόξα, είναι άδικο να τους... σκαρώνει τέτοια σκληρά πράγματα.

Και ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον είναι ένα παιδί που φέτος έκανε τα πάντα για να γράψει το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία των Πέισερς και να φέρει το πρώτο πρωτάθλημα στην πόλη της Ιντιάνα. Κάτι που δεν κατάφερε ούτε ο legend, Ρέτζι Μίλερ.

Αλλά δεν ήταν γραπτό να γίνει και είναι κρίμα για έναν απίθανο performer στα playoffs που φέτος... κουβάλησε δίχως άυριο την ομάδα του σε Game 7 τελικών και εκεί... έπεσε λόγω της ρήξης αχιλλείου που υπέστη. Δεν του άξιζε τέτοιο τέλος στη σεζόν. Ο Hali άξιζε να διεκδικήσει τον τίτλο όρθιος και όχι να περιμένει με πατερίτσες στη φυσούνα τους συμπαίκτες του.

Το μπάσκετ δεν είναι πάντα δίκαιο άθλημα και σίγουρα όχι στην περίπτωση του Χαλιμπέρτον.

Όταν το ματς είναι οριακό και γίνεται θρίλερ, σίγουρα θες να έχεις στην ομάδα σου τον απίθανο Χαλιμπέρτον. Ο Ταϊρίς το είχε κάνει τόσες και τόσες φορές φέτος, ξεραίνοντας τους αντιπάλους και οδηγώντας την ομάδα του σε νίκες. Τελευταία φορά που... σκότωσε τον αντίπαλο ήταν στο Game 1 με τους Θάντερ, δίνοντας προβάδισμα με 1-0 στη σειρά των τελικών κόντρα στην Οκλαχόμα. Ο ηγέτης των Πέισερς με νικητήριο καλάθι, 0.3 για το τέλος χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Με αυτόν τον τρόπο έχει... κεράσει νικητήριο καλάθι ή καλάθι ισοφάρισης και παράτασης (κόντρα στους Νικς) όλους τους αντιπάλους του στην φετινή postseason. Κανέναν δεν έχει αφήσει παραπονεμένο. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τα game winners του κόντρα σε Καβς και Μπακς.

Του αρέσει να παίρνει την ευθύνη στις στιγμές που μπορεί να γίνει κάποιος σπουδαίος. Τότε που ξεχωρίζουν οι άντρες από τα παιδιά. Είναι σαν να λέει «δώστε μου τη μπάλα και εγώ ξέρω τι θα την κάνω».

Οι Πέισερς έφτασαν να παίζουν τον τίτλο σε Game 7 επειδή ο Χαλιμπέρτον είχε βάλει αρκετά ηρωικά καλάθια στην postseason. Κάθε σειρά φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του. Κάθε μεγάλη στιγμή έχει τον Hali από πίσω.

Ελπίζω να επιστρέψει στο επίπεδο που ήταν πριν τον σοβαρό τραυματισμό του γιατί αξίζει κι άλλες ευκαιρίες για ένα πρωτάθλημα. Όπως το αξίζει και αυτή η μπασκετούπολη που ακούει στο όνομα Ιντιάνα.

Σκέφτομαι τι θα γινόταν αν ο Χαλιμπέρτον ήταν υγιής στο Game 7. Τι θα γινόταν αν δεν είχε υποστεί ρήξη αχιλλείου στο πρώτο δωδεκάλεπτο! Ο σταρ των Πέισερς είχε ξεκινήσει αποφασισμένος το ματς με 3/3 τρίποντα και η αλήθεια είναι πως στα πρόσωπα των Θάντερ έβλεπα φόβο.

Τόσο στους παίκτες της Οκλαχόμα όσο και στον κόσμο. Σίγουρα οι Θάντερ άξιζαν τον τίτλο και όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί στην Οκλαχόμα είναι άξιο σεβασμού. Όμως τον τίτλο τον άξιζαν και οι Πέισερς για αυτή την υπερβατική σεζόν.

Σίγουρα θα μπορούσε να χαρακτηρισεί σαν σεζόν των θαυμάτων. Και θαυματοποιός ήταν ο Χαλιμπέρτον. Κόντρα σε κάθε αντίπαλο έβρισκε τρόπο να δημιουργήσει μια βαθιά... πληγή που δεν έκλεινε με τα μεγάλα σουτ του.

Τους χαλούσε το μυαλό. Αρκετός κόσμος έλεγε πως η Ιντιάνα ήταν τυχερή που έκανε τόσες ανατροπές φέτος και έφτασε μέχρι του τελικούς.

Στο πρώτο μπορεί να είναι τύχη, το ίδιο και στο δεύτερο. Όμως όταν κάτι γίνεται συνέχεια, είναι ικανότητα. Οι Πέισερς ήταν η ομάδα των ανατροπών. Γύρισε πολλές φορές από την.. κόλαση στα playoffs για να... κλέψει ματς και προκρίσεις.

Και όλο αυτό... πήγαζε από τον σταρ της, τον Χαλιμπέρτον. Αυτός έβγαινε μπροστά και έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα να το πιστέψει. Μαζί με τον μάστορα Καρλάιλ που πήγε να πάρει το δεύτερο πιο μάγκικο πρωτάθλημα της ιστορίας μετά το 2011 με τους Μάβερικς.

Στεναχωριέμαι πως ο Ταϊρίς δεν μπόρεσε να διεκδικήσει όρθιος το πρωτάθλημα. Άξιζε να το παλέψει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Για όλη την πορεία, για όλα τα μεγάλα σουτ. Για τον τρόπο που οδηγεί μια ομάδα, μια πόλη σαν μπροστάρης.

Hali was taken to the locker room after an apparent leg injury.



Prayers up 🙏 pic.twitter.com/82AYfsSBRf