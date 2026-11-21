Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έριξαν στο... καναβάτσο τους Ιντιάνα Πέισερς με 128-119 έχοντας σε «beast mode» τον Τζέιμς Χάρντεν και... διπλό Μάριο Χεζόνια.

Τζέιμς Χάρντεν... σαν το παλιό καλό κρασί! Το Κλίβελαντ (9-8) έκαμψε την αντίσταση των Πέισερς (5-11) με 128-119 με τον «Μούσια» να βάζει 51 πόντους, να μοιράζει έξι ασίστ και να μαζεύει 6 ριμπάουντ σε 40:07. Ο Μάριο Χεζόνια συνέχισε τις γεμάτες εμφανίσεις κάνοντας double - double με 10 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 19:36. Για τους Καβαλίερς σε εξαιρετικό βράδυ ήταν και ο Ντόνοβαν Μίτσελ, που κατέγραψε 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 29:00

Για την Ιντιάνα, που δεν... στρίβει ξεχώρισε ο Ζούμπατς, που έκανε double - double με 21 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 27:18 και ως συνεπικουρούμενο είχε τον Πασκάλ Σιάκαμ, που μέτρησε 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 29:49.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-29, 62-61, 105-83, 128-119