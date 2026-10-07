Ο Κλέι Τόμπσον μοιράστηκε με τον κόσμο μια συγκινητική ιστορία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Οι Χιτ έχουν ξεκινήσει την pre-season τους, σε μία σεζόν που οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές. Το δίδυμο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Μπαμ Αντεμπάγιο είναι από τα κορυφαία του NBA, ενώ υπάρχουν και άλλοι έμπειροι παίκτες στο ρόστερ.

Ένας από αυτούς είναι ο Κλέι Τόμπσον. Ο βετεράνος Αμερικανός γκαρντ, σε συνέντευξή του στο «The Athletic», μοιράστηκε με τον κόσμο μία συγκινητική ιστορία με τον Giannis. Όπως είπε ο Τόμπσον, δεν θα το ξεχάσει ποτέ αυτό, γιατί ο «greek freak» έδειξε το πόσο σπουδαίος άνθρωπος είναι.

Ο Τόμπσον είπε

«Έχω μια ιστορία για τον Γιάννη. Τη χρονιά που επέστρεψα έπειτα από δυόμισι χρόνια απουσίας λόγω τραυματισμών, παίξαμε απέναντι στους Μπακς. Έκανα ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Είχα 38 πόντους.

Αυτό είναι μια απόδειξη της ταπεινότητάς του. Εκείνο το παιχνίδι με έκανε να νιώσω ότι μπορούσα να γίνω ξανά σπουδαίος παίκτης. Μετά το παιχνίδι, περπάτησε από τον πάγκο της αντίπαλης ομάδας μέχρι τον δικό μας πάγκο, μόνο και μόνο για να μου πει πόσο χαρούμενος ήταν για μένα.

Δεν θέλω να συγκινηθώ, αλλά αυτό σήμαινε πολλά για μένα», είπε ο Τόμπσον. «Το να είσαι ένας από τους 75 κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών και να μη νιώθεις πικρία σε μια στιγμή που η ομάδα σου έχει χάσει, ενώ εγώ έχω κάνει ένα σπουδαίο παιχνίδι, και παρ’ όλα αυτά να έρχεσαι να μου δώσεις συγχαρητήρια... Αυτό με έκανε να τον δω με εντελώς διαφορετικό μάτι.

Σκέφτηκα, “Φίλε, αυτός ο άνθρωπος είναι πραγματικά ένας σπουδαίος άνθρωπος”. Και το ότι μου έδωσε συγχαρητήρια για την επιστροφή μου μετά από όλα όσα είχα περάσει, σήμαινε πραγματικά πολλά για μένα. Οπότε, τώρα που είμαι συμπαίκτης του, είναι απλώς υπέροχο».