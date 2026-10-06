Αντετοκούνμπο: «Σπουδαίο κομπλιμέντο, αλλά νομίζω ότι είμαι πολύ μακριά από τον Μάτζικ Τζόνσον...»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε στον προπονητή του, Έρικ Σποέλστρα, μετά τη δήλωσή του πως μοιάζει με τον Μάτζικ Τζόνσον.

Μετά το πρώτο φιλικό των Χιτ κόντρα στους Ράπτορς, ο τεχνικός της ομάδας του Μαϊάμι στις δηλώσεις του, παρομοίασε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Μάτζικ Τζόνσον.

«O τρόπος που έπαιξε με την μπάλα στα χέρια του και την έστειλε, (ο Γιάννης) μας θυμίζει σε όλους έναν σπουδαίο πόιντ γκαρντ που έπαιζε για τον Πατ (Ράιλι) τη δεκαετία του '80 ( Μάτζικ Τζόνσον)», είπε ο Αμερικανός coach.

Ο «Geek Freak, απάντησε στον προπονητή του τονίζοντας:

«Είναι ένα σπουδαίο κομπλιμέντο. Αλλά νομίζω ότι είμαι πολύ μακριά από το Μάτζικ Τζόνσον. Έναν από τους κορυφαίους, εάν όχι τον κορυφαίο πόιντ γκαρντ που έπαιξε ποτέ αυτό το παιχνίδι».