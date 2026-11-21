Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το ΠΑΟΚ - Άρης, το Καλαμάτα - ΑΕΚ και το Παναθηναϊκός - Μαρούσι
Σάββατο σήμερα (21/11) και μπορεί η επιστροφή από τη διακοπή των Εθνικών ομάδων στο ποδόσφαιρο να φέρνει και πάλι στο προσκήνιο τη... στρογγυλή Θεά, ωστόσο το μπάσκετ είναι αυτό που κλέβει την παράσταση στις αθλητικές μεταδόσεις.
Ο λόγος είναι φυσικά η διεξαγωγή του πολύ-αναμενόμενου ΠΑΟΚ - Άρης για την 8η αγωνιστική της Basket League στο Παλατάκι, με τζάμπολ στις 17:30 (ΣΚΑΙ). Πέραν αυτού, υπάρχει και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι την ίδια ώρα (17:30, ΣΠΟΡ ΦΜ2), καθώς και τα Ηρακλής - ΑΕΚ (15:00, ΣΠΟΡ ΦΜ3), Κολοσσός - Προμηθέας (16:00, ΣΠΟΡ ΦΜ4) και Δόξα Λευκάδας Elabet - Περιστέρι (17:00, ΣΠΟΡ ΦΜ5).
Από εκεί και πέρα και όσον αφορά το ποδόσφαιρο, η 11η αγωνιστική κάνει.. ποδαρικό με μια αναμέτρηση, αυτή της Καλαμάτας με την ΑΕΚ στις 19:30 (Novasports 1 League). Για τα ξένα πρωταθλήματα, υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον σε Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία.
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Στις 16:00 (Magenta Sport 2) η πρωτοπόρος Λάτσιο του Χρήστου Μανδά υποδέχεται τη Λέτσε, ενώ την ίδια ώρα (Magenta Sport 1) η Κόμο του Τάσου Δουβίκα περιμένει την Κάλιαρι. Μισή ώρα μετά (16:30, Novasports 3) η Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα έχει εκτός έδρας ντέρμπι με την Γκλάντμπαχ, ενώ στις 19:00 (Magenta Sport 1) η Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη δοκιμάζεται στην έδρα της Πάρμα.
Ακολουθεί μισή ώρα αργότερα (19:30, Novasports Premier League) η εκτός έδρας μάχη της Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη με τη Νιουκάστλ, ενώ την ίδια ώρα (Magenta Sport 3 League) η Σεβίλλη του Οδυσσέα Βλαχοδήμου έχει το τοπικό ντέρμπι με την Μπέτις.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Μάντσεστερ Σίτι - Φούλαμ (14:30, Novasports Premier League)
- Ηρακλής - ΑΕΚ (15:00, ΣΠΟΡ ΦΜ3)
- Κολοσσός - Προμηθέας (16:00, ΣΠΟΡ ΦΜ4)
- Κόμο - Κάλιαρι (16:00, Magenta Sport 1)
- Λάτσιο - Λέτσε (16:00, Magenta Sport 2)
- Γκλάντμπαχ - Ντόρτμουντ (16:30, Novasports 3)
- Δόξα Λευκάδας Elabet - Περιστέρι (17:00, ΣΠΟΡ ΦΜ5)
- Τσέλσι - Λιντς (17:00, Novasports Premier League)
- Μπόρνμουθ - Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00, Novasports 2)
- ΑΕΚ - Πανιώνιος (17:00, ΕΡΤ2 Σπορ)
- ΠΑΟΚ - Άρης (17:30, ΣΚΑΙ/ΣΠΟΡ ΦΜ1)
- Παναθηναϊκός - Μαρούσι (17:30, ΣΠΟΡ ΦΜ2)
- Πάρμα - Ρόμα (19:00, Magenta Sport 1)
- Νιουκάστλ - Άρσεναλ (19:30, Novasports Premier League)
- Σεβίλλη - Μπέτις (19:30, Magenta Sport 3 League)
- Καλαμάτα - ΑΕΚ (19:30, Novasports League 1)
- Φιλαδέλφεια Σίξερς - Μιλγουόκι Μπακς (20:00, Magenta Sport 4)
- Ολυμπιακός - Πανιώνιος (21:00, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Θέλτα (22:00, Magenta Sport 3 League)
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