Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς πέρασαν από το Ορλάντο με 121-116 έχοντας αρκετούς παίκτες σε καλό βράδυ.

Εμπίντ και ΛεΜπρόν έδωσαν το σύνθημα! Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς (13-3) επιβλήθηκαν των Μάτζικ (6-8) στο Ορλάντο με 121-116, και πέρασαν στην κορυφή της ανατολικής περιφέρειας του NBA. Για τους 76ers, κορυφαίος ήταν ο Τζοέλ Εμπίντ με 26 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Ακολούθησε ο «φοβερός και τρομερός» Έτζκομπ με 24 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο «Βασιλιάς» ΛεΜπρόν Τζέιμς, έκανε το... κομμάτι του με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ την εκπληκτική τετράδα των νικητών συμπλήρωσε ο Α. Σίμονς με 18 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Για τους ηττημένους Μάτζικ, σε «beast mode» ήταν ο Βάγκνερ, που έκανε double - double με 27 πόντους, 11 ασίστ και 8 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 40-27, 69-66, 97-94, 116-121