ΛεΜπρόν: «Είχα όραμα να παίξω στους Νικς αλλά...»

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποκάλυψε το ότι θα ήθελε να κλείσει την καριέρα του στους Νικς, αλλά τελικά αποφάσισε να μην γίνει κάτοικος Νέας Υόρκης.

Η πιο ηχηρή μεταγραφή του καλοκαιριού στο NBA, ήταν αυτή του ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Σίξερς. Ο «βασιλιάς» μετά τη θητεία του στους Λέικερς, θα αγωνίζεται στη Φιλαδέλφεια, με στόχο να φτάσει στην κατάκτηση ενός ακόμη δαχτυλιδιού.

Ο ΛεΜπρόν μίλησε για πολλά θέματα στη Media Day των Σίξερς και ένα από αυτά, αφορούσε τους Νικς. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι είχε όραμα να παίξει στο «Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν», αλλά μετά τους περσινούς τελικούς του NBA, είπε ότι δεν μπορούσε να το κάνει.

Ο ΛεΜπρόν είπε

«Είχα όραμα να παίξω στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν και να ολοκληρώσω την καριέρα μου εκεί. Νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα στάδιο στον κόσμο, όσον αφορά έναν παίκτη. Αφού νίκησαν τους Σπερς εκεί σκέφτηκα, ότι δεν μπορώ. Δεν μπορούσα να το κάνω.

Έχω μεγάλο σεβασμό στους Νικς προφανώς. Είναι μια απίστευτη ομάδα με απίστευτους παίκτες. Συγχαρητήρια στον Τζέιλεν Μπράνσον. Αγαπώ αυτόν τον τύπο, είναι απίστευτος, αλλά είμαι χαρούμενος εδώ που βρίσκομαι και ανυπομονώ για αυτό».