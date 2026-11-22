Οι Σίξερς πήραν την ματσάρα με τους Μπακς με 132-129, όμως το Μιλγουόκι έχει παράπονα για τη φάση που ο Εμπίντ πατά γραμμή κι όμως η κατοχή δεν πάει στο Μιλγουόκι.

Πράματα και θάματα έκανε ο Χίρο στο ΝΒΑ στο ματς κόντρα στους Σίξερς και είχε 50 πόντους, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ με 7/12 τρίποντα, αλλά οι Σίξερς άντεξαν και επικράτησαν με 132-129. Οι νικητές πήγαν στο 13-3, ενώ τα «ελάφια» έπεσαν στο 1-15.

Για τη Φιλαδέλφεια ο ΛεΜπρόν είχε 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ, ο Εμπίντ 26 πόντους, 17 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 1 μπλοκ και ο Μάξεϊ μέτρησε 17 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 μπλοκ.

Πάντως υπάρχει μια φάση που φωνάζει δίκαια το Μιλγουόκι. Mε το σκορ στο 130-129 ο Εμπίντ πατά καθαρά τη γραμμή και θα έπρεπε η κατοχή να πάει στους Μπακς με 3 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ωστόσο η κατοχή δεν άλλαξε ποτέ και έτσι οι Σίξερς έφτασε στη νίκη.