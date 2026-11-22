Σίξερς - Μπακς: Η 50άρα του Χίρο δεν έφτανε, η φάση με Εμπίντ που «φωνάζει» το Μιλγουόκι
Πράματα και θάματα έκανε ο Χίρο στο ΝΒΑ στο ματς κόντρα στους Σίξερς και είχε 50 πόντους, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ με 7/12 τρίποντα, αλλά οι Σίξερς άντεξαν και επικράτησαν με 132-129. Οι νικητές πήγαν στο 13-3, ενώ τα «ελάφια» έπεσαν στο 1-15.
Για τη Φιλαδέλφεια ο ΛεΜπρόν είχε 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ, ο Εμπίντ 26 πόντους, 17 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 1 μπλοκ και ο Μάξεϊ μέτρησε 17 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 μπλοκ.
Πάντως υπάρχει μια φάση που φωνάζει δίκαια το Μιλγουόκι. Mε το σκορ στο 130-129 ο Εμπίντ πατά καθαρά τη γραμμή και θα έπρεπε η κατοχή να πάει στους Μπακς με 3 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ωστόσο η κατοχή δεν άλλαξε ποτέ και έτσι οι Σίξερς έφτασε στη νίκη.
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LeBron James Chucks It To Joel Embiid, But He Clearly Stepped Out Of Bounds. His Entire Foot Was Out, And The Officials Did Not See It. The Bucks Bench Was Absolutely Pissed. https://t.co/xRMaFhvwjv— SM Highlights (@SMHighlights1) November 21, 2026
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