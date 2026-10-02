Οι Πίστονς έδωσαν τα «χέρια» με τον Τζέιλεν Ντούρεν για επέκταση συμβολαίου, προσφέροντάς του πενταετές, ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων!

Έπειτα από αρκετές συζητήσεις και πολλά δημοσιεύματα, το σίριαλ μεταξύ των Πίστονς και του Τζέιλεν Ντούρεν έλαβε τέλος.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους, με τον Αμερικανό να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο, αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων!

Ο παίκτης βρισκόταν σε «διαμάχη» με την ομάδα του Ντιτρόιτ, με το μέλλον του να ήταν αβέβαιο για το αν θα συνεχίσει, αφού ζητούσε τουλάχιστον 40 εκατ. ετησίων. Οι Πίστονς στην αρχή του πρόσφεραν 35 εκατ., ωστόσο εν τέλει πείστηκαν να του αυξήσουν τις απολαβές.

Την περασμένη σεζόν μέτρησε 19.5 πόντους, 10.5 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά 28.2 λεπτά συμμετοχής.