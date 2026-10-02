Πίστονς: Συμφώνησαν με τον Ντούρεν για επέκταση συμβολαίου ύψους 200 εκατομμυρίων!
Έπειτα από αρκετές συζητήσεις και πολλά δημοσιεύματα, το σίριαλ μεταξύ των Πίστονς και του Τζέιλεν Ντούρεν έλαβε τέλος.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους, με τον Αμερικανό να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο, αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων!
Ο παίκτης βρισκόταν σε «διαμάχη» με την ομάδα του Ντιτρόιτ, με το μέλλον του να ήταν αβέβαιο για το αν θα συνεχίσει, αφού ζητούσε τουλάχιστον 40 εκατ. ετησίων. Οι Πίστονς στην αρχή του πρόσφεραν 35 εκατ., ωστόσο εν τέλει πείστηκαν να του αυξήσουν τις απολαβές.
Την περασμένη σεζόν μέτρησε 19.5 πόντους, 10.5 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά 28.2 λεπτά συμμετοχής.
Duren ultimately accepts the standing Pistons proposal ahead of the 11:59 pm ET deadline on a one-year, $9.6M qualifying offer. Detroit placed the $200M guaranteed offer two weeks ago after offers ranging from $170M to $190M throughout the summer. There were fractures built… https://t.co/UHMKBeEVvG— Shams Charania (@ShamsCharania) October 2, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.