NBA: Αποκαλύφθηκε το νέο συμβόλαιο του Ντούρεν με τους Πίστονς

NBA: Αποκαλύφθηκε το νέο συμβόλαιο του Ντούρεν με τους Πίστονς

NBA: Αποκαλύφθηκε το νέο συμβόλαιο του Ντούρεν με τους Πίστονς
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Γνωστό έγινε το νέο συμβόλαιο του Τζέιλεν Ντούρεν με τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Μετά από πολύμηνη κουβέντα και πολλές διαπραγματεύσεις, η υπόθεση του Τζέιλεν Ντούρεν στους Πίστονς, έλαβε αίσιο τέλος. Ο ταλαντούχος Αμερικανός σέντερ, τα βρήκε σε όλα με το Ντιτρόιτ και ανανέωσε το συμβόλαιό του για πέντε χρόνια.

Ο Ντούρεν ήθελε να μείνει στους Πίστονς, όμως υπήρχε οικονομική διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εν τέλη, ο 22χρονος πήρε αυτό που ήθελε, το οποίο ήταν ένα συμβόλαιο που θα βάλει στα ταμεία του, 200 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Μάικλ Σκότο, αποκάλυψε τα ποσά που θα λαμβάνει ετησίως ο Ντούρεν, με τον νεαρό ψηλό, να κερδίζει 40.16 εκατ. δολάρια για τη σεζόν 2026-2027.

Την περασμένη σεζόν μέτρησε 19.5 πόντους, 10.5 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά 28.2 λεπτά συμμετοχής.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

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