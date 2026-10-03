Γνωστό έγινε το νέο συμβόλαιο του Τζέιλεν Ντούρεν με τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Μετά από πολύμηνη κουβέντα και πολλές διαπραγματεύσεις, η υπόθεση του Τζέιλεν Ντούρεν στους Πίστονς, έλαβε αίσιο τέλος. Ο ταλαντούχος Αμερικανός σέντερ, τα βρήκε σε όλα με το Ντιτρόιτ και ανανέωσε το συμβόλαιό του για πέντε χρόνια.

Ο Ντούρεν ήθελε να μείνει στους Πίστονς, όμως υπήρχε οικονομική διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εν τέλη, ο 22χρονος πήρε αυτό που ήθελε, το οποίο ήταν ένα συμβόλαιο που θα βάλει στα ταμεία του, 200 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Μάικλ Σκότο, αποκάλυψε τα ποσά που θα λαμβάνει ετησίως ο Ντούρεν, με τον νεαρό ψηλό, να κερδίζει 40.16 εκατ. δολάρια για τη σεζόν 2026-2027.

Sources: The Detroit Pistons signed Jalen Duren to a 5-year, $200 million deal, which declines for the 2027-28 season and then rises every season afterwards. 2026-27: $40.16 million 2027-28: $36.95 million 2028-29: $38.96 million 2029-30: $40.96 million 2030-31: $42.97 million October 3, 2026

Την περασμένη σεζόν μέτρησε 19.5 πόντους, 10.5 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά 28.2 λεπτά συμμετοχής.