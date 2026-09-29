Στο... κυνήγι της απόκτησης του Τζέιλεν Ντούρεν μπήκαν οι Γουίζαρντς.

Ένα από τα καυτά θέματα των τελευταίων ημερών στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη αφορά τον Τζέιλεν Ντούρεν ο οποίος ακόμα δεν έχει συμφωνήσει σε ανανέωση του συμβολαίου του με τους Πίστονς.

Για τον σέντερ του Ντιτρόιτ είχε μιλήσει ο έγκυρος Σαμς Σαράνια, τονίζοντας πως οι δύο πλευρές βρίσκονται σε αδιέξοδο, ενώ πρόσθεσε πως η προσφορά είναι στα 200 εκατ. δολάρια για 5 χρόνια.

Τώρα έρχεται ο Μαρκ Σπίαρς να τονίσει πως οι Γουίζαρντς προστίθενται ως υποψήφιοι.. μνηστήρες στην απόκτηση του ψηλού του Ντιτρόιτ μέσω sign-and-trade

Οι πρωτευουσιάνοι μπορούν να στείλουν ένα πακέτο στο Ντιτρόιτ που περιλαμβάνει τον Άλεξ Σαρ, τον Κρις Μίντλετον και επιλο και κάποια picks. Όσο δεν τα βρίσκει με τους Πίστονς ο Ντούρεν, τόσο περισσότερο θα αυξάνονται τα σενάρια.