Ντούρεν: Οι Γουίζαρντς υποψήφιοι... μνηστήρες για τον πύργο των Πίστονς
Ένα από τα καυτά θέματα των τελευταίων ημερών στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη αφορά τον Τζέιλεν Ντούρεν ο οποίος ακόμα δεν έχει συμφωνήσει σε ανανέωση του συμβολαίου του με τους Πίστονς.
Για τον σέντερ του Ντιτρόιτ είχε μιλήσει ο έγκυρος Σαμς Σαράνια, τονίζοντας πως οι δύο πλευρές βρίσκονται σε αδιέξοδο, ενώ πρόσθεσε πως η προσφορά είναι στα 200 εκατ. δολάρια για 5 χρόνια.
Τώρα έρχεται ο Μαρκ Σπίαρς να τονίσει πως οι Γουίζαρντς προστίθενται ως υποψήφιοι.. μνηστήρες στην απόκτηση του ψηλού του Ντιτρόιτ μέσω sign-and-trade
Οι πρωτευουσιάνοι μπορούν να στείλουν ένα πακέτο στο Ντιτρόιτ που περιλαμβάνει τον Άλεξ Σαρ, τον Κρις Μίντλετον και επιλο και κάποια picks. Όσο δεν τα βρίσκει με τους Πίστονς ο Ντούρεν, τόσο περισσότερο θα αυξάνονται τα σενάρια.
The Wizards have joined in as suitors in a potential sign-and-trade for Jalen Duren, per @MarcJSpears.— Legion Hoops (@LegionHoops) September 28, 2026
Washington can send a package to Detroit that includes Alex Sarr, Khris Middleton, and picks for Duren. pic.twitter.com/vbpdNhHvRd
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