Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η σύζυγός του, Μαράια, συμμετείχαν σε μια ξεχωριστή φιλανθρωπική δράση στο Μαϊάμι.

Για άλλη μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τη σύζυγο του, Μαράια δείχνει πως είναι κοντά στους συνανθρώπους του που του έχουν ανάγκη, συνεχίζοντας να προσφέρει στην κοινωνία με κάθε τρόπο. Δεν σταματά το φιλανθρωπικό του έργο στις ΗΠΑ.

Το Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF) βρέθηκε και στο Μαϊάμι, με την οικογένεια του Έλληνα σταρ να δείχνει τη στήριξη της στην τοπική κοινωνία. Ανακοίνωθηκε η επέκταση της δραστηριότητας του ιδρύματος και στο Μαϊάμι. Το έκανε στο Μιλγουόκι και τώρα θα βοηθά και την κοινωνία στο Μαϊάμι

«Μαϊάμι, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα σε αποκαλούμε σπίτι μας. Μέσα από το οικογενειακό μας ίδρυμα, το Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF), ανυπομονούμε να ακούσουμε, να μάθουμε και να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους που ήδη προσφέρουν τόσα πολλά σε αυτή την κοινότητα. Με αφορμή τη φετινή ημέρα προσφοράς Give Miami Day, βοηθήστε μας να κάνουμε τα πρώτα βήματα για την ανάπτυξη του έργου του CAFF στο Μαϊάμι», ανέφερε η ανάρτηση

«Θέλουμε να γίνουμε μέρος της κοινότητας του Μαϊάμι, όπως ήμασταν στο Μιλγουόκι», πρόσθεσε ο Γιάννης.

